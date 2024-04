Rosario Central vs. Peñarol, por la Copa Libertadores: hoy jueves, horario y TV

Ya sin chances de jugar los cuartos de final de la Copa de la Liga, el equipo de Miguel Ángel Russo comienzo su camino en la Copa Libertadores 2024. El Canalla debe pasar rápido de página y reencontrarse con su mejor versión. Sin embargo, su debut no es nada sencillo. Este jueves 4 de abril, Rosario Central va a recibir a Peñarol en el Gigante de Arroyito. Conocé todos los detalles: horario y cómo ver.

Malcorra, el 10 del Canalla (Foto: Prensa Rosario Central).

¿Cómo llega Rosario Central al debut de la Copa Libertadores ante Peñarol?

El 2023 de Rosario Central fue más que bueno. Se coronó campeón de la Copa de la Liga y se aseguró la participación en la Copa Libertadores. Sin embargo, el Canalla no está jugando al mismo nivel y todavía no encontró regularidad en lo que va del 2024. En el torneo marcha 10° con 14 puntos en 12 encuentros disputados y ya no tiene chances de meterse entre los cuatro primeros. Por lo tanto, no va a poder defender el título. En su último partido, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo cayó ante Barracas Central por 2 a 1 y perdió su importante invicto en el Gigante de Arroyito.

Los últimos cinco partidos de Rosario Central

05/03: Vélez 1 – Rosario Central 0 | Copa de la Liga

| Copa de la Liga 09/03: Rosario Central 1 – Instituto 0 | Copa de la Liga

| Copa de la Liga 14/03: Rosario Central 1 (4) – Douglas Haig 1 (3) | Copa Argentina

| Copa Argentina 19/03: Argentinos Juniors 3 – Rosario Central 0 | Copa de la Liga

| Copa de la Liga 28/03: Rosario Central 1 – Barracas Central 2 | Copa de la Liga

Los jugadores convocados para el debut de Rosario Central en la Libertadores

Los jugadores convocados por Miguel Ángel Russo para el debut de Rosario Central en la Copa Libertadores.

¿Cómo llega Peñarol al debut de la Copa Libertadores ante Rosario Central?

El comienzo de 2024 fue casi perfecto para Peñarol. Tras las primeras seis jornadas del Torneo Apertura de Uruguay, el Manya consiguió cinco triunfos y un empate, lo que lo posiciona 1° con 16 puntos, los mismo que tiene Progreso. En la última jornada, el equipo dirigido por Diego Aguirre enfrentó a su clásico rival, Nacional, con el que igualó sin goles.

Los últimos cinco partidos de Peñarol

24/02: Peñarol 2 – Miramar Misiones 0 | Apertura de Uruguay

| Apertura de Uruguay 03/03: Rampla 0 – Peñarol 3 | Apertura de Uruguay

| Apertura de Uruguay 09/03: Peñarol 3 – Cerro 0 | Apertura de Uruguay

| Apertura de Uruguay 16/03: Racing 1 – Peñarol 3 | Apertura de Uruguay

| Apertura de Uruguay 29/03: Peñarol 0 – Nacional 0 | Apertura de Uruguay

Los jugadores convocados en Peñarol para enfrentar a Rosario Central

Los jugadores convocados en Peñarol para enfrentar a Rosario Central.

¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Rosario Central y Peñarol por la Copa Libertadores?

El Canalla y el Manya van a disputar un partido correspondiente a la primera jornada de la Copa Libertadores. Este va a ser hoy jueves 4 de abril a partir de la 19:00 (hora de Argentina) en el Gigante de Arroyito.

¿Cómo ver Rosario Central vs. Peñarol por la Copa Libertadores?

El partido entre Rosario Central vs. Peñarol será transmitido en vivo por TV a través de Fox Sports 2. Además, se podrá ver online por las plataformas de streaming de Star+ y DGO. Además, el minuto a minuto del encuentro va a estar en la web de Olé, como siempre.