Rosalía estrenó “Tuya” y nadie puede dejar de ver a su compañero: “¿De dónde salió ese amor?”

Mientras se encuentra con una importante gira por Europa, la cantante española presenta este tema sensual y libre, que la tiene como una de las productoras. En el estilo de “Tuya”. Rosalía mezcla el reggaetón con cuerdas de koto, el instrumento nacional de Japón.

El clip, dirigido por Stillz, fue rodado íntegramente en Japón y muestra a la estrella junto a un peludo compañero deambulando por las calles, metidos en sus pensamientos a la vez que disfrutan de los encantos de Tokio. “Lo que quiero, lo tengo sin perdón y sin permiso. Bebé, tu ten cuidao’. No sé si tú estás listo. Es que tengo el talento. De hacer que lo que me imagine se dé”, canta mientras recorre las calles de la gran ciudad.

“De dónde salió ese amor de perro”, es uno de los tantos comentarios que recibió su pareja de aventuras por las calles de Tokio.

El vídeo es una carta de amor a Japón, un país por el que Rosalía siente un gran cariño y respeto. Ella se inspira desde hace tiempo en la comunidad, la música y el arte de Japón: uno de sus lugares favoritos al que viaja por trabajo y placer. “Explorar forma parte de lo que soy como artista musical, y en el caso de ‘Tuya’ coexisten al mismo nivel inspiraciones como el reggaeton, los instrumentos japoneses, el flamenco y el tecno gabber”, definió la española a su nueva canción.

Letra completa de “Tuya” de Rosalía

Lo que quiero lo tengo sin perdón y sin permiso

Bebé, tú ten cuida’o, no sé si tú estás listo

Es que tengo el talento de hacer que lo que me imagine se dé, yeah

Ya de diez soy un cien, lo haré demasia’o bien pa’ que no se olvide

Solo esta noche soy tuya, tuya

Solo esta noche ere’ mía, mía

Tú me quiere’ ver desnu’a, Juda’

Yo a ti debajo ‘e mi ombligo, yeah

Solo еsta noche soy tuya, tuya

Solo esta noche еre’ mía, mía

Sin remedio ni cura, Juda’

Somos dos loquito’, yeah

Yo sé que te gusto más que un primer día de verano (De verano)

Ya sé que me viste, no se puede tapar el sol con la mano (That’s right)

Se va calentando mi piel, eso va a tu favor

Un trozo del cielo, ese es mi sabor Solo esta noche soy tuya, tuya

Solo esta noche ere’ mía, mía

Sin remedio ni cura, Juda’

Somos dos loquito’, yeah El sexo conmigo es de altura

Del Renacimiento soy una escultura

Tú a mí me encanta’, tú ere’ una hermosura

Soy tu diablilla en tus noches de diablura

Soy suavecita como cachemir

Toca esta guitarra, ven, asienta el traste

Intervención divina, soy tu porvenir (Tú el mío)

Un hijo ‘e puta con suerte porque me encontraste

Pégate a mí para que te dé buena suerte

Abrázame y no me sueltes

Pégate a mí, que te doy suerte

Soy tu número 7 Solo esta noche soy tuya, tuya

Solo esta noche ere’ mía, mía

Tú me quiere’ ver desnu’a, uda’

Yo a ti debajo ‘e mi ombligo, yeah

Solo esta noche soy tuya, tuya

Solo esta noche ere’ mía, mía

Sin remedio ni cura, cura’

Somos dos loquito’, yeah

Solo esta noche soy tuya, tuya

Solo esta noche ere’ mía, mía

Sin remedio ni cura, Juda’

Somos dos loquito’, yeah

Rosalía y Rauw Alejandro, juntos en un EP

“Tuya” es su primer lanzamiento musical desdeRR, su proyecto conjunto de tres canciones junto a su pareja, Rauw Alejandro. El EP describe sonoramente su viaje como pareja, trazando la hoja de ruta de su relación desde el pasado hasta el presente con pistas de lo que depara el futuro. Sus voces se complementan entre sí mientras se encierran en una química creativa que solo los socios podrían compartir.

Al mismo tiempo, sus respectivos estilos se fusionan en una visión fresca y ardiente, diferente a cualquier otra cosa que cualquiera de estos pioneros haya creado hasta ahora. “Para nosotros siempre es amor primero y todo lo demás después, pero esta vez nos saltamos eso para poder terminar RR y compartirlo con el mundo. Después de más de 3 años estas 3 canciones están aquí y cada una de ellas pertenece a una etapa diferente del amor”, describió Rosalía al trabajo discográfico.

Por su parte, Rauw Alejandro agregó: “Siempre supimos que queríamos hacer música juntos. Sin embargo, con nuestra relación siendo el foco, tuvimos que encontrar el momento adecuado. Ha pasado mucho tiempo y encontrar una manera de encajar todos mis sentimientos por ella en tres canciones ha sido casi imposible. Esto significa que pasaré mis días escribiendo y escribiendo muchas más canciones sobre y con ella. Estamos encantados con este proyecto”.