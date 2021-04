Rompieron un auto, estacionado a 150 metros de la Comisaría de Funes para robarle

La víctima, C. Fernando Javier relata: “Hoy 10:30 de la mañana dejo el coche por tomas de la torre y Elorza para ir a pagar una factura y me rompieron el vidrio del auto del lado del acompañante. Me llevaron un bolsito con papeles personales y cosas importante. Si alguien lo encuentra por favor hablarme.

Esta es la inseguridad que estamos viviendo actualmente, una vergüenza que pase esto en un lugar tan tranquilo como lo era Funes”.

Fernando C.