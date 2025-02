Romina Pereiro habló de la situación de Morena Rial, y contó qué mensajes se mandaron con Jorge Rial: “Me da tristeza”

Revelaron qué le dijo Morena Rial a un amigo para que le prestara el auto con el que fue detenida

Mientras la mediática continúa detenida, apareció un importante detalle sobre cómo logró conseguir un vehículo.

Morena Rial | Redes Sociales

Mientras Morena continúa detenida tras haber intentado asaltar una vivienda en Vicente López, cada vez se revelan más detalles de la causa en la que está implicada. Ahora, se supo cómo consiguió un auto para trasladarse hasta ese barrio.

¿Cómo consiguió el vehículo Morena Rial?

En el último caso, donde se vio implicada, fue detenida mientras manejaba un Fiat Cronos que no era de ella, sino que era prestado. Al parecer, un amigo cercano de la joven se lo dio.

Imagen reciente de Morena Rial.

Fue el medio Noticias Argentina quien reveló recientemente qué le dijo Morena al dueño del vehículo: “Préstame el auto que voy a comprar unas cosas medio lejitos y los Uber me arrancan la cabeza”.

¿Qué va a pasar con el hijo de Morena Rial?

Pía Shaw compartió detalles inéditos en A la Barbarossa sobre cómo se encuentra la mediática: “La información que quiero contar es sobre la condición en la que está Morena. Obviamente, está mal, pero no está en condiciones de que suceda nada prontamente. Les contaba la situación del bebé. La Defensoría de Menores está evaluando la situación del bebé. No le quitarían la custodia, pero pueden llegar a darle la guarda al abuelo“.

Pero eso no fue todo, ya que la panelista también reveló cuál podría ser la decisión de la defensoría de menores sobre el hijo de More: “Todo depende de la Defensoría de Menores y su condición de prisión preventiva. Al bebé le van a poner un abogado de niño que consideran que sus progenitores no están en su eje y protegiéndolo. Esto tiene que ver con la situación procesal que también está el padre de la criatura que está prófugo, tomando como referencia ambas detenciones. Esto lo están explicando dentro de la comisaría”.

Romina Pereiro | Captura

Romina Pereiro, exesposa de Jorge Rial, habló de la detención de Morena Rial, y aseguró que le da mucha tristeza. La nutricionista se separó del conductor en 2022 en medio de rumores de infidelidad y con una relación escandalosa con la hija mayor del periodista.

Consultada por LAM (América), Romina Pereiro dijo sobre el tema: “Qué te puedo decir. No puedo opinar de un tema tan delicado. Me parece que no corresponde que yo opine, pero me da tristeza“, dijo la nutricionista.

A pesar de que el periodista insistió, Pereiro evitó brindar su opinión. Sin embargo, cuando se le preguntó si se había comunicado con Jorge Rial, Romina dijo que sí. “Cuando pasa algo, tanto de mis nenas como de las de él, o algo grave, sí. Nos mandamos mensajes de apoyo”. Y reveló que tiene el mismo contacto con Rocío Rial, hija menor del periodista.

“Es triste la situación, entonces está bien tener una red de apoyo”, afirmó Pereiro, quien también acompañó al periodista cuando éste estuvo al borde de la muerte en plenas vacaciones.

Sobre los polémicos dichos de Silvia D’auro años atrás, donde lanzó sin ningún prurito y con total ignorancia que “Los chicos adoptivos tienen una historia de que como creen que fueron robados tienen una tendencia a robar: plata, cosas, esconder cosas porque sienten que fue lo que con ellos hicieron”, Pereiro fue contundente: “No tiene nada que ver. Tengo amigos que han adoptado chicos, y hay que hacerlo siempre que uno pueda y dar amor, se trata de eso, pero no, una cosa no tiene nada que ver con la otra”.

Rocío Rial, Romina Pereiro, Jorge Rial, Morena Rial y las hijas de Pereiro

Sin embargo, cuando le preguntaron específicamente sobre la relación D’auro y Morena, Pereiro dijo sensata que no le correspondía opinar.

Sobre el final de la nota, cuando el periodista le preguntó si ella accedería a encontrarse con Morena si la joven de 25 años lo pidiera, Pereiro fue categórica: “¡Por supuesto!”. De esta manera, la nutricionista muestra que quedaron en el pasado los cruces y los duros comentarios de la hija de Rial contra ella.

¿Qué hizo Morena Rial?

Morena Rial fue detenida en la madrugada del 5 de febrero tras ser cómplice de un robo en Villa Adelina, localidad del partido de San Isidro. Después de dos días, se revelaron videos que podrían comprometerla en su causa judicial.

Tras el escándalo del 22 de enero donde también fue detenida por “intento de robo”, el periodista Martín Candalaft publicó una serie de videos donde muestra el seguimiento de lo que habría sido el hecho delictivo en el que quedó involucrada la hija de Jorge Rial.

Serie de videos donde muestra el seguimiento de lo que habría sido el hecho delictivo en el que quedó involucrada la hija de Jorge.

“Cámara de seguridad de la estación de servicio DAPSA. Morena Rial y su banda habían bajado la térmica de la casa objetivo y estaban haciendo tiempo. Morena se baja al baño y se cruza de gente a una oficial. Al final del video, se escucha la voz de Morena”, explicó el periodista.

Luego, en el segundo video, se puede ver que Morena y sus cómplices estacionan en la esquina de la casa que después robaron a través de una ventana. El vehículo era un Peugeot 207 de color blanco.

En una de las imágenes, se muestra a los dos hombres que ingresaron al lugar. Ambos se bajaron del auto que conducía la hija de Jorge Rial. En la tercera grabación, Morena y una cómplice esperan en el auto mientras hacen de “campana” para que sus cómplices puedan concretar el robo en la casa. Luego, después de terminar con el hecho delictivo, los dos delincuentes se subieron al Peugeot 207 que manejaba la influencer para retirarse de la zona.