Romain Grosjean: “Salir de las llamas es algo que marcará mi vida para siempre”

Romain Grosjean habló tras el milagro en Bahrein | Foto: Reuters

La noche de Bahrein se iluminaba con la nueva edición de la carrera de Formula 1. Los autos listos, las luces pasaron de rojas a estar apagadas y los monoplazas dispararon como siempre, pero con la primera curva cerrada como siempre. Pasaron pocos segundos cuando Hamilton picaba en punta, para variar, y desde el fondo se vio una explosión.

El Haas de Grosjean se cruzaba con el Alpha Tauri de Kvyat y el francés atravesaba (literal) la barrera de contención, generando un incendio en su ato que a todos les recordó a los grandes accidentes de la historia. De las llamas, aparecía el piloto. Entero pero sin una bota y con algo del casco derretido, pero agitando sus manos por el calor que lo quemó.

El milagro en la pista pasó desapercibido en los primeros minutos y con el correr del tiempo fue un mensaje. La seguridad de los autos es cada vez más determinante para salvar vidas. El halo, los cambios de materiales y también las quejas por las pistas, que a veces parecen excesivas, se resumieron en esa situación.

Pasadas las horas y los dias, Grosjean se siente mejor.

Quemaduras en las manos y su pierna izquierda fueron el saldo de un milagro. Ya más tranquilo, el piloto habló de aquella noche en la que volvió a nacer y contó sensaciones, pensamientos y el objetivo de cerrar este 2020 en su auto para retirarse como debe ser, cruzando la meta y la bandera a cuadros.

“Se sintió mucho más de 28 segundos”, comenzó el piloto al sitio oficial de la Formula 1. “Veo que mi visera se vuelve naranja, veo las llamas en el lado izquierdo del auto. Pensé en muchas cosas, incluida Niki Lauda, y pensé que no era posible terminar así, no ahora. No podría terminar mi historia en la Fórmula 1 así”, relata.

“Por mis hijos, me dije a mí mismo que tenía que salir. Metí las manos en el fuego, así que claramente lo sentí arder en el chasis. Salí, luego sentí que alguien se ponía el traje, así que supe que estaba fuera”, comenta sobre el momento en el que los asistentes de pista lo rociaron con el matafuego, mientras que el médico ya lo esperaba tras haber llegado con el auto de seguridad.

“Tenía más miedo por mi familia y amigos, obviamente por mis hijos, que son mi mayor fuente de orgullo y energía, que por mí al final. Es el accidente más grande que he visto en mi vida. El coche se incendió, explotó y la batería también se incendió, por lo que añadió mucha energía al impacto”, agrega Grosjean, que tiene como objetivo volver a correr en la última del año.

“Creo que habrá que hacer un trabajo psicológico, porque realmente vi venir la muerte. Yo diría que hay una sensación de estar feliz de estar vivo, de ver las cosas de manera diferente. Pero también existe la necesidad de volver al coche, si es posible en Abu Dhabi (13 de diciembre), para terminar mi historia con la Fórmula 1 de una manera diferente”, destacó.

“Fue casi como un segundo nacimiento. Salir de las llamas ese día es algo que marcará mi vida para siempre. No sé si la palabra milagro existe o si se puede usar, pero en cualquier caso diría que no era mi momento”, sentenció Grosjean, que además de ser un histórico de la categoría es el lider de la agrupación de pilotos ante la FIA.