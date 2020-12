Roldán, Funes, Rosario y la Región se movilizaron a favor de “Las Dos Vidas”

Pasadas las 5 de la tarde de este sábado, aun bajo un día gris y lluvioso, cientos de personas emprendieron una movilización en sus autos hacia el Monumento a la Bandera en Rosario.

Los manifestantes emprendieron las caravanas en sus autos para protestar en contra de la legalización del aborto que buscará implementar el Gobierno nacional, y además marcharon bajó la consigna de “Salvemos las Dos Vidas”.

El intendente de Roldán, José María Pedretti, junto a su señora, la Presidente del Concejo, Susana Abo Hamed participó junto a muchos vecinos de la ciudad en la marcha regional “Salvemos las Dos Vidas”, también hubo manifestantes de Carcarañá, San Jerónimo Sud, Funes y diversos barrios de la ciudad de Rosario, que marcharon hacia la convocatoria al Monumento Nacional a la Bandera.

“Las convicciones y los valores no se negocian. Ni por intereses, ni por política, ni por amistad. Para mi la vida no se debate, se defiende siempre, porque es VIDA desde el vientre materno. Y la solución nunca va a ser el aborto, está mucho antes de llegar a eso, luchemos para que a nadie le falte la información ni los medios para poder decidir sobre su vida mucho antes de que ya exista alguien más”.

“Realmente fue impresionante ver la caravana con ciudadanos de todas las ciudades y pueblos de la regón, familias enteras, dirigentes políticos de distintos partidos y expresiones sociales y comunitarias, todos sumados por la misma causa. Llamo a la reflexión de todos los legisladores que tienen la obligación de votar que entiendan que esto no es una cuestión religiosa ni de salud, es una cuestión ética, no se puede matar a un inocente. No podemos legalizar una ley que mate a los indefensos. que vean también que somos muchísimos los que creemos así y que defendemos la vida, respetando también a los que no piensan como nosotros”, finalizó.

José María Pedretti, Intendente de Roldán