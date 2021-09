Roldán: destruyeron más de 120 caños de escape antirreglamentarios

En la mañana de hoy alrededor de las 11 horas se llevó adelante la destrucción de más de 120 caños de escape, la acción se desarrolló en Bv. San Martín entre calles Belgrano y Alberdi con la Presencia del Jefe de gabinete Eduardo Atilio Bufarini y Alejandra Cristiani, jefa de GUR.

“Con esta acción tratamos de llevar tranquilidad al vecino, para que vea que los caños de escape que son antirreglamentarios y que producen gran estruendo en el andar de los motovehículos una vez que los interceptamos, los destruimos asegurándonos que no vuelvan a nuestras calles.

Siguiendo expresas directivas del intendente José Pedretti, realizamos en forma permanente operativos de control conjuntos con la GUR y la policía, dado que las motos fuera de reglamento son un peligro para la seguridad vial y una molestia para el vecino que pretende vivir tranquilo, ya que producen ruidos muy molestos. Esta vez destruimos 120 caños de escape fuera de regla”,

afirmó el Jefe de gabinete Eduardo Bufarini.

Jefe de gabinete Eduardo Bufarini.







Bufarini detalló, “a los motoqueros que circulan sin casco y sin documentación se le secuestran las motos, se envían al corralón, si tienen escapes antirreglamentarios se les sacan, y para retirarlas deben cumplimentar todos los requisitos de documentación, pagar la multa, y entonces se devuelve la moto. También se penaliza la Conducción peligrosa, no se permite circular a más de 40 kilómetros por hora en el casco urbano. También se penaliza la Conducción peligrosa, no se permite circular a más de 40 kilómetros por hora en el casco urbano. no. Es muy notorio que en el tema de los escapes libres tenemos una franja de edad que ronda los 16 años y aquí hay una doble infracción porque los menores no tienen permiso de conducir, hasta jóvenes de veinti y pico, es por eso que pedimos colaboración de los padres y familiares para que impartan el conocimiento en Educación Vial que corresponde”.







Alejandra Cristiani, la jefa de GUR

Alejandra Cristiani, la jefa de GUR Centro agregó, “en cada Operativo requisamos las motos y solicitamos Carnet de Conducir, Seguro, Casco, Documentación de Dominio, y que la moto esté en condiciones y si tiene caño de escape antirreglamentario, por cualquier incumplimiento ante lo solicitado, se remite al corralón el vehículo ya que no puede circular incumpliendo ninguna de estas reglamentaciones, se les labra un acta que se remite al Tribunal de faltas. Hemos notado que estas modalidades hacen que muchos desistan de volver a colocar los caños de escape, por las multas, pero también por el costo quer tienen, y que pierden cuando los sacamos y destruimos, si bien algunos son de construcción casera, la mayoría son de marcas reconocidas y que son muy caros.

Además, en general los que transitan con estos caños de escape son menores y para retirar los vehículos deben concurrir los padres.

Para el retiro de las motos se deben acreditar todos los requisitos y abonar una multa que oscila entre $8000 a $15000, en la actualidad”.

Eduardo Bufarini informa, “desde el Ejecutivo estamos enviando esta semana un proyecto para incrementar considerablemente los montos por multas, para que sean mucho más severas las sanciones por el uso de caños de escapes antirreglamentarios, dónde más allá de lo oneroso, vamos a implementar que luego de recibir una cierta cantidad de multas que se acumulen se procederá a retirarles el Carnet de Conducir a los infractores.

Esta serie de modificaciones en la reglamentación, se presenta al Concejo, para que sean aprobadas y así comenzar con su implementación”.