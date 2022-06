Rodrigo De Paul y Tini, a los besos en el cumpleaños del futbolista

Luego de haber oficializado su relación, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se muestran más juntos que nunca. Después de que salieran a la luz las fotos de ambos disfrutando una salida en Ibiza y luego intercambiar mensajes públicos en las redes sociales, la cantante y el futbolista dejaron de esconderse y este sábado se los pudo ver muy enamorados en el festejo de los 28 años del deportista.

El festejo se realizó pasada la medianoche en Amelí, un restó ubicado en la zona de San Isidro. Tanto Tini como Rodrigo llegaron de manera separada y recién en el interior del lugar se encontraron. Además, participaron de la celebración muchos amigos del jugador como Giovanni Lo Celso, el conductorJoaquín El Pollo Álvarez y su mujer Tefi Russo, y parte de la familia de su novia: su cuñado Franscico Stoessel y su suegra Mariana.

La cantante, que este sábado dio un recital en la provincia de Santa Fe, recién llegó alrededor de las 2 de la madrugada, tras arribar en un avión privado a la 1:30 en Aeroparque para luego trasladarse hasta el lugar donde se llevó a cabo la fiesta. De hecho, la artista se cambió en medio del evento. Mariana Muzlera, la mamá de Tini, llevó la torta al cumpleaños







En uno de los videos publicados por el lugar donde se llevó a cabo esta celebración se escucha a De Paul “agradecer a todos por venir”, tras entonar con los presentes “¡Dale campeón, dale campeón!” por el excelente momento que atraviesa la Selección Nacional y augurando obtener la tan ansiada Copa del Mundo, objetivo del equipo de Lionel Scaloni en Qatar.

Como plato principal se sirvió sushi, aunque también hubo pizza, brochetas, y por supuesto muchos tragos. Considerando el tenor del festejo, que fue en modo boliche, no estuvieron ni la madre, ni sus hijos, pero sí estuvo el hermano de Rodrigo. El Pollo Álvarez y Teffi Russo

Pasadas las 4:30 am se cortó la torta y la novia no se sumó al corte. Tini se retiró primero y dos horas después se terminaron los festejos. El partió con amigos manejando su camioneta y a las pocas cuadras, se puso al volante y se dirigió a la casa de Martina, ubicada en un country de zona norte.

En las últimas horas, De Paul estuvo como invitado en el ciclo No es tan tarde, el programa que conduce Germán Paoloski por la pantalla de Telefe, donde se refirió sin problemas a cómo es el noviazgo que sostiene con la intérprete de La triple T, quien vive un gran presente en medio de sus giras dentro y fuera del país. “Estamos muy bien, eso te puedo contar”, dijo. Tini y amigas en plena fiesta del cumple de Rodrigo de Paul (Foto: IG/Amelí)

Tini viene de hacer cinco shows agotados en el Hipódromo de Palermo, y está en medio de una gira a nivel nacional e internacional, por lo que su novio reconoció el trabajo y empeño que pone la artista, sobre todo porque viene de atravesar una situación familiar difícil con la salud de su padre, Alejandro Stoessel. “Ya se lo dije a ella, pero la felicito porque la está rompiendo y hace feliz a mucha gente. Está bueno que, por el trabajo que tenemos, podemos sacarle una sonrisa y hacerle olvidar un poquito los problemas a la gente”, señaló.

Estefi Berardi compartió en sus redes fotos, videos y detalles de la celebración, que fue en el restaurante Amelí en San Isidro. “Anoche cerraron este restaurante para festejar el cumple de Rodri De Paul, con Tini presente y su familia y amigos, lo que conté el viernes en LAM que iba a pasar”, comenzó Berardi.

En uno de los videos que subió se ve a Tini y De Paul bailando bien juntos. En otros, se los ve abrazarse y besarse.

Por otro lado, también se ve como De Paul le agradece a la cantante: “Es una gran noche para mí. Están todos los que quiero y amo. No sé donde está Fran, pero le agradezco de todo corazón, se ocupó de todo. Tampoco sé dónde está Tini, que también me motivó a que pase una gran noche, porque yo no tenía ganas. Gracias por todo y el único deseo que pedí es que salgamos campeones del mundo”.