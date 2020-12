Robo de bombas e insumos de piscinas, con detenidos en Roldán

Este tipo de sustracciones de bombas de piletas de natación es un clásico y hasta ahora las víctimas sentían que nadie investigaba esta modalidad de delito, “Ahora eso cambió”, dicen un poco esperanzados.

El Hecho

Una mujer de 19 años y dos menores de 14 y 17 años fueron detenidos en la madrugada de este martes por personal del Comando Radioeléctrico de Roldán, con dos bombas de piletas y una caja de cerámicos en su poder, todos elementos que habían sido robados.

Este 15 de diciembre a las 8,30 horas el personal de Comando Radioeléctrico de Roldán recibió una denuncia de que en barrio Tierra de Sueños 2 y 3, a las 06,30 horas había un vehículo Ford k y un Gol Trend en actitud sospechosa, en Calle Talacasto y Superación. logrando al rastrillar la zona ubicar al automóvil Ford k color gris oscuro el cual trata de evadir a los agentes policiales pero rápidamente son alcanzados.

Al interceptarlos solicitan su identificación y la de de los vehículos cuyos resultados arrojan la filiación de A. A., domiciliada en Rosario, de17 años, B. L. de 14 años domiciliado en Rosario, se realiza una requisa en el vehículo constatando que en su baúl llevaban (02) bombas de agua (01) marca Espa y (01) Vulcano, (02) cajas de cerámicos color crema, consultado por la procedencia de estos responden con evasivas por lo que se procede al traslado preventivo a sede policial, una vez en la seccional se toma conocimiento que estos elementos habrían sido sustraídas de dos fincas diferentes ubicadas una frente de la otra en la intersección de calle Bv de la Fe y Ricardone.

Se realiza consulta con la Dra Muzza, a cargo del juzgado de menores en turno Rosario, quién ordena con respecto al menor de 17 años que se le formule causa por robo y se le haga entrega sus progenitores, y con respecto al menor de 14 años se le haga entrega a sus progenitores sin formación de causa. También estaba cometiendo los delitos una mujer que se trata de establecer comunicación con el MPA Rosario ya que es mayor edad, hasta el momento con resultados negativos. Todos fueron trasladados en primera instancia a seccional 6ta de Roldán. También los elementos encontrados.

El hartazgo y los testimonios de las víctimas de estos robos:

“Una mañana me levanté y me di cuenta de que por la noche me habían robado la Bomba de agua de la piscina”. Podría ser el comienzo de una de las tantas denuncias en nuestra zona, si no fuera que la declaración es real y forma parte de un clásico estilo de los robos, que se están practicando en la región desde hace años.

La cosa es que la Policía ha reconocido que ha montado un dispositivo de vigilancia para descubrir el misterio que se esconde tras el robo de bombas de agua. Las primeras pesquisas apuntan a un mercado negro de bombas de agua ilegal que se mueve por la zona.”Un día leí en el periódico que habían robado a algunos vecinos y me moría de indignación. Días después se me notó la cara de bol….,cuando me levanté y me encontré que me habían robado la bomba de agua mientras dormía”, dice, la última víctima.

Otro residente dice que su bomba fue robada mientras salió de casa a hacer unas compras. “No he puesto denuncia porque mi bomba no tenía ninguna marca, estaba recién instalada y sabía que nadie investigaba estos robos”, dice la resignada víctima.

Las investigaciones de estos casos se centran ahora en el nuevo mercado negro para bombas de agua para piscinas. “Hay mucho delincuente oportunista que practica formas innovadoras de robo. Sacan las bombas de agua en la noche o cuando no hay nadie “, explica el responsable de un country privado de la zona. “Todos los vecinos deben denunciar si ven un coche o camiones que porten bombas de aspecto sospechoso”, solicita.