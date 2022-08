Roberto García Moritán ante una pregunta de Florencia Peña: “No sé si está bien lo que estoy haciendo”

ROBERTO GARCÍA MORITÁN Y FLORENCIA PEÑA | CAPTURA

eaccionó de forma impensada cuando Florencia Peña le preguntó si le molestaba que lo llamaran todo el tiempo “el marido de Pampita”.

El legislador porteño estuvo invitado a La Puta Ama (América TV) y cuando Florencia Peña le consultó qué le pasaba cada vez que lo nombraban como “el marido de Pampita”, él se levantó del sillón y le hizo una romántica declaración a su mujer y madre de su hija más pequeña, Ana.

“Estoy muy orgulloso de ser el marido de Pampita, estoy muy orgulloso de la familia que armamos. ¿Sabés qué es lo peor de todo? Que es verdad”, expresó Roberto García Moritán. “Mirá, voy a hacer una cosa: no sé si está bien lo que estoy haciendo, pero ¿dónde está la cámara?”, preguntó el legislador porteño tras levantarse de su asiento.

“Estoy muy orgulloso de ser el marido de Pampita. Loco de amor de Carolina, me volvería a casar todos los días. La amo, amo la familia que formamos. Estoy muy feliz“, dijo Moritán mirando a cámara.

“Se instaló la idea de que me molesta y no me molesta para nada. Ahora, fijate mi interpretación del insulto. Para mí, el insulto manifiesta lo machista que es la persona que lo dice. Porque lo que le joroba o con lo que está tratando de hacerme burla, es con que mi mujer es más conocida, es más espectacular y es más exitosa. Entonces, me lo dicen como ninguneándome, porque yo soy menos que mi mujer. ¿Y cuál es el problema? Ella es grandiosa y la voy a acompañar toda su vida para que sea más grandiosa todavía”, analizó sin vueltas.





Roberto García Moritán defendió a Pampita en la Legislatura

En junio del corriente año, Roberto García Moritán cruzó a la legisladora Berenice Iañez durante el tratamiento del proyecto de ley de integración productiva e impulso al trabajo en los barrios populares.

En medio de un acalorado debate, cuando la legisladora kirchnerista Berenice Iañez se refirió a Moritán como ‘pampito’, burlándose de él, este estalló. “Los advenedizos de la política, los pampitos del mundo, cuando vienen a legislar, vienen a hacerlo para sus amigos“, fue la frase de Berenice.

“Soy el marido de Pampita, presidente… Una mujer libre, emprendedora que ha sabido convertirse en una mujer empoderada. Que ha sabido trascender, ser una referencia de lucha, de mérito. Estoy muy orgullosamente casado con Pampita“, se defendió Roberto. Y cerró en defensa de Pampita: “En una jornada en la que algunos de sus compañeros dieron un discurso de Ni Una menos, es bastante desafortunado. Ella se ganó todo lo que tiene, no la subestimes“.