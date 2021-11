Roberto es funense, iba al parto de su hija y se tuvo que demorar para atrapar a un ladrón

Roberto en las últimas horas se convirtió en el “héroe” por su reacción. Es que el hombre, que iba rumbo al parto de su hijo, visualizó que en una esquina asaltaban a una médica y la socorrió.

Según se informó, el hecho se registró en la esquina de las calles Salta y Francia de la Ciudad de Rosario. El hombre corrió al ladrón y lo retuvo a golpes de puño. 30 minutos después, llegó al lugar un patrullero y lo detuvo.

“Estaba yendo al hospital para la cirugía de mi señora cuando me interceptó una doctora y me dijo que un hombre que estaba ahí le había robado. Entonces lo perseguí en contramano, lo alcancé, me bajé y lo tumbé a las trompadas”,



dijo Roberto.