Robaron en la casa de Quíñelas de Elorza y General Paz en Funes

Circulaba en mi vehículo y veo al muchacho de la Quiniela a los gritos porque le habían robado, me frené para preguntarle qué había pasado y me dijo que se estaban escapando en un auto. Los ví y el instinto fue correrlos a ver si los podía atrapar y los empecé a perseguirlos hasta llegar a los bomberos, y ahí uno de los ladrones que estaba en el asiento de atrás abrió la puerta y me apuntó con un arma. Así que paré y al volverme me crucé con un patrullero, le mostré las fotos y le indiqué por dónde se fueron para que los puedan buscar”

Muchachos “estos son los que robaron recién en la quiniela”, dice el audio del vecino que además envió una foto del auto en que se escapaban los delincuentes.

Adentro el conductor y su acompañante, cuando notan que los está persiguiendo sacan un revolver y le apuntan. Por lo que el vecino desiste de continuar el seguimiento al Renault 19 de color rojo ya en calle Tomás de la Torre y Candelaria.