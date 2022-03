Robaron en calle Candelaria de Funes

Fotos: Imágenes ilustrativas.

Los dueños de la vivienda se hallaban descansando, cuando se despertaron se encontraron con la sorpresa de que los delincuentes habían entrado a su hogar.

Así lo denunció la titular de la finca, de 49 años, a las 10,00 horas de hoy lunes, “Esta mañana a las 07.00 horas cuando me levanto para llevar a mi hija a la escuela y noto simple vista que faltaba el televisor plasma que estaba en la mesita del comedor no se encontraba en el lugar, es así que le consulto a mi esposo si él lo había sacado y este me responde que no.

Cuando hago una recorrida por la casa constato que también me habían sustraído varias prendas de ropas que se encontraban colgadas en una galería de la casa y las zapatillas de mis hijos”.

Con actuaciones de Seccional 23, se dio intervención a Fiscalía de Turno.