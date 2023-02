Robaron con arma de fuego en el local de PIRKA

La víctima, que fue sorprendida en PIRKA, denuncia que se encontraba cumpliendo horario de trabajo dentro del local y que momentos antes entran dos hombres que circulaban a bordo de una Motocicleta tipo 110cc, “uno de ellos vestía prenda superior color azul, el otro, remera de fútbol azul y roja, ingresan al local a consultarme precios, y luego comienzan a amenazarme.

Tenían un arma de fuego entre sus prendas, me piden todas las pertenencias, luego me encierran en un cuarto y me dicen que no salga.

B. Ana Laura