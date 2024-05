Ritondo cruzó a Bullrich por su intención de fusionar el PRO con LLA: “Que se vaya”

Cristian Ritondo, jefe de bloque de Diputados del PRO, salió al cruce de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su intención de fusionar al partido amarillo con La Libertad Avanza. “Que se vaya y se afilie a La Libertad Avanza si quiere, yo no tengo ningún problema”, dijo.

Alineada con los libertarios, Bullrich promueve la unión de ambos partidos para darle al oficialismo otro músculo en el Congreso, donde todavía no pudo lograr su primera victoria. Sin embargo, la mirada en el PRO, atravesado por una profunda reestructuración tras la renovación de autoridades, luego de la asunción de Mauricio Macri como presidente del espacio, es otra.

El legislador admitió que el PRO debe “recuperar la identidad”, pero descartó un cogobierno con LLA: “El trabajo que tenemos que hacer es apoyar al Gobierno en las cosas que creemos que está bien. El PRO debe seguir existiendo como alternativa y como partido. Después, en 2025, veremos qué estrategia electoral desarrollamos“.

En ese sentido, agregó: “Nosotros somos otra cosa, somos un partido político con 22 años de historia. Puede haber un acuerdo electoral, pero no fusionar, que significa fundirte en la misma identidad“.

Luego, el diputado recordó que Bullrich “ya no es la presidenta” del PRO. “Creo que es la mejor ministra de Seguridad que puede tener la Argentina, que está bien que esté colaborando de la forma que lo está haciendo, pero el PRO es otra cosa. Hace 22 años fundamos el PRO y construimos un partido con una idea de gestión, que hace 22 años que se opone al kirchnerismo. Esa identidad la queremos seguir sosteniendo”, señaló.

“No me importa la interna”

Consultada por los movimientos dentro del PRO, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que no tiene tiempo para ocuparse de las disputas al interior del espacio. “No me importa absolutamente nada. Estoy todo el día trabajando por la seguridad de los argentinos, no tengo un minuto para perder en esto”, afirmó durante una entrevista con LN+.

De todos modos, opinó que debe haber un “scrum” de respaldo al Gobierno “de todos aquellos que pensamos que en la Argentina hay dos avenidas: la de la transformación, del cambio, del crecimiento real, y la del proyecto que nos ha traído hasta acá”.

Convencida de que no hay espacio para el “pincelito fino”, remarcó: “Quiero que todos estemos apoyando el cambio, el PRO tiene que estar apoyando el cambio sin especulación”.