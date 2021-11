Rímini sobre León Barreto: “No comparto nada de lo que hizo durante su gobierno”

El candidato a concejal de JxC Nacho Rímini salió al cruce de las declaraciones que el ex

intendente Diego León Barreto le dio al sitio InfoFunes: “no puedo evitar que quiera que gane pero no comparto nada de lo que hizo durante su gobierno”, dijo el economista, quien agregó que “las relaciones y los contactos se hacen de a dos, sino es más parecido al

acoso”.

“Lamento que el ex intendente reaparezca justo a pocos días de las elecciones a insistir con la mentira de que tuvimos contactos, es obvio que lo hace en connivencia con su amigo Santacroce, de quien fue socio durante sus cuatro años de gobierno”, disparó Rímini. “Hace meses que me busca pero no me interesa hablar con él, no comparto su forma de hacer

política y creo que su gestión fue una de las peores de la historia de la ciudad”, aseveró.

Finalmente, Rímini sostuvo que “nosotros encarnamos una forma distinta de hacer política, con respeto, con honestidad, con transparencia, con preparación y profesionalismo, algo que muy pocas veces se vio en la ciudad y que brilló por su ausencia tanto en la gestión del ex intendente como en la de Santacroce, que encarnan las formas a las que ya les dijimos basta en las urnas”. “Estoy seguro que este domingo los funenses van a elegirnos y así daremos todos juntos el primer paso para construir la ciudad que nos merecemos, con planificación, con transparencia y con honestidad”, cerró el líder de JxC.