Rímini: “Funes puede ser una ciudad que incluya a las personas en situación de discapacidad”

El candidato a concejal de JxC, Nacho Rimini, se refirió a la necesidad de construir una ciudad que incluya y facilite el día a día de las personas en situación de discapacidad. “Funes tiene una gran deuda con las personas en situación de discapacidad. Para ellas, Funes no es una gran ciudad para vivir, no está pensada para eso, no hay rampas, no hay veredas mantenidas y mucho menos políticas desde el gobierno local que busquen fomentar su inserción laboral”, afirmó Nacho Rímini.

Asimismo, el licenciado en economía habló sobre la importancia de contar con

una perspectiva de inclusión a la hora de planificar y construir obras en la

ciudad: “La falta de inclusión de Funes es un problema estructural de años y

está relacionado con que, en general, no se consideró esta perspectiva en las

distintas obras públicas de la ciudad”.

El candidato además anunció que desde su espacio vienen trabajando en

varias propuestas relacionadas al tema. La primera se trata de “Veredas

inclusivas” y busca el mantenimiento correcto de las veredas para facilitar el

desplazamiento de personas en silla de ruedas, muletas o con dificultades para

caminar.

La segunda iniciativa busca la inclusión de personas con discapacidad en el

ámbito laboral tanto público como privado, en cumplimiento de la Convención

de los Derechos de las Personas con Discapacidad que tiene jerarquía

constitucional.

Otra de las propuestas, busca la formación de los ciudadanos durante toda su

formación educativa. Consiste en campañas educativas en todos los ámbitos y

niveles escolares buscando la “Difusión de los Derechos del Niño con

Discapacidad”.

Finalmente, Rímini declaró: “La ciudad que tengamos en unos años va a

depender de las decisiones y las acciones que tomemos hoy. Funes tiene que

decidir si quiere ser una ciudad inclusiva o una ciudad que construye

obras sin considerar a su población y sus diversas necesidades”.