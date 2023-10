Rial comparó a Massa con Lotocki: la respuesta del candidato

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, brindó una entrevista a Jorge Rial, quien lo comparó con el cirujano Anibal Lotocki, acusado de la muerte de la modelo Silvina Luna.

“Es un caso de estudio porque sos el ministro de Economía de un gobierno en crisis fuerte y tenés serias posibilidades hoy de ser presidente. Es un caso raro. Es como que Lotocki ahora diga ‘voy a sacarle todo a mis pacientes’”, sostuvo Jorge Rial.

Ante esto, el candidato respondió: “No, no me compares con Lotocki”. Y luego agregó: “Lo tuyo es para matarte. No vengo nunca más. Lotocki mató a Silvina Luna ”.

“No estoy hablando en términos de matar, estoy hablando de alguien que es ministro de Economía de un gobierno en crisis profunda y que tiene posibilidades de ser presidente”, justificó el periodista y conductor de Argenzuela.

“La gente sabe que la crisis es producto de un pésimo acuerdo con el FMI”, sostuvo el candidato.