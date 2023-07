Revelaron cuándo debuta Mariana Fabbiani con DDM en América

Mariana Fabbiani firmó contrato con América TV para hacer DDM, el programa que anteriormente conducía en El Trece. Tras varias semanas de incertidumbre se reveló cuándo debutará y el drástico cambio que sufrirá A la Tarde, el ciclo de Karina Mazzocco.fabiani mazzoco

MARIANA FABBIANI Y KARINA MAZZOCCO | CAPTURA

El periodista Leo Arias compartió la información en su cuenta de Twitter y contó: “17 de julio a las 17 hs arranca Mariana Fabbiani, se queda con el estudio de Mazzocco, que pasará a Fitz Roy“.

Ante la llegada de la conductora, el programa de su colega sufrirá un gran cambio además del horario.

Y se preguntó: “¿Conflicto en puerta?“. Cabe mencionar que, actualmente, Karina sale al aire desde los estudios ubicados en la calle Gorriti y, ante la llegada de Mariana, deberá moverse a un lugar totalmente renovado.

Otra de las cosas que llamó la atención es el horario en que irá Fabbiani, ya que en un principio se dijo que iría 14:30 hs, entre Intrusos y A la Tarde. El periodista Martín Adaro también compartió detalles en la red y sumó: “Mariana Fabbiani debuta el 17/07 con #DDM de 17 hs a 19 hs, le saca media hora a Mazzocco“.

Los panelistas de DDM serán Mariano Yezze, Octavio Majul, Pepe Ochoa, Andrea Taboada, Franco Torchia, Elba Marcovecchio y Ceferino Reato.

Qué dijo Karina Mazzocco sobre Mariana Fabbiani

La conductora dialogó con Santiago Riva Roy para Socios del Espectáculo (El Trece) y expresó: “Ojalá que le vaya muy bien. Cuanto mejor le vaya a ella, mejor piso voy a recibir para arrancar nuestro programa“.

“¿Con los cambios de horario qué va a suceder? ¿Cómo afecta a la grilla, a tu programa?”, le preguntó el notero. “Vamos a empezar un rato más tarde, así que el programa va a durar menos, que también está bueno y va a ser beneficioso“, sostuvo Mazzocco.

Por otro lado, Cora Debarbieri y Augusto “Tartu” Tartúfoli, integrantes de A la Tarde, también opinaron sobre la llegada de Mariana Fabbiani a la grilla de América. “No hay internas, estamos contentos de que se sumen figuras al canal. El cambio de grilla ya lo sabíamos desde hace un montón de tiempo, lo manejan los directivos y todo se va adaptando. Es la televisión, ¿o les sorprende algo de todo esto? Se va a ir modificando toda la grilla de América“, manifestó Cora.

Y Tartu sumó: “Me gusta tener figuras en América, que vayan cambiando. Marcelo Tinelli tracciona. Me parece divino que Mariana se sume a las tardes. Nosotros tenemos un programa muy largo, el número se empieza a adelgazar, entonces me parece bien que sea más corto”.

¿Cuándo debuta Mariana Fabbiani con DDM en América?

El lunes 22 de mayo, Mariana Fabbiani firmó contrato con América TV y dio un móvil para LAM (América) junto a Marcelo Tinelli, gerente artístico del canal.

La conductora regresa a América TV luego de 11 años para hacer DDM y se mostró muy entusiasmada. “A algunos le decía que no volvía más a la tele, necesitaba volver un poco a mí, fueron más de 20 años de corrido y necesitaba reencontrarme conmigo y mis hijos, hacer otras cosas. Fueron dos años que me nutrí un montón, estuve trabajando para el streaming, con una docuserie, son otros tiempos”, expresó Mariana Fabbiani sobre por qué se alejó de la TV.

“Pero la tele me gusta, la quiero y la extraño. Extraño la comunicación con la gente. La tele llega un punto que cuando estás todos los días, es una picadora de carne. Pero estoy renovada. Fui muy feliz en América, y me reencontré con muchas gente. Yo crecí acá”, destacó.

Respecto a por qué rechazó propuestas en otros canales para aceptar formar parte de América, Mariana dijo: “Siempre me honra que me llamen para estar en otras pantallas, pero cuando Marcelo me llamó, me motivó la propuesta y me pareció que había mucho por hacer, que era un camino nuevo para recorrer. Volver con DDM, que me ha dado una gran alegría, me motivó. Tuvimos una muy buena charla con Marcelo, le conté qué espero yo de este trabajo, mis expectativas“.

Cuando desde el piso de LAM le preguntaron a Mariana cuándo debutará con el nuevo DDM, tanto ella como Marcelo Tinelli no quisieron dar una fecha exacta, pero aseguraron que será durante la primera o la segunda semana de junio.

Recientemente, al aire de Lanata sin Filtro (Radio Mitre), Marina Calabró contó detalles sobre el programa: “Se está armando el programa de Mariana Fabbiani y hay convocatoria de panelistas. En realidad es un equipo periodístico, son colaboradores de Mariana. Tengo al primer confirmado. Estuvo disputado por todas las producciones de América. Tenía la oferta para Polémica en el Bar, pero optó por DDM, y es Ceferino Reato“.

Por otro lado, Calabró también detalló que convocaron a Marcelo Polino para formar parte del equipo, pero que está más cerca de cerrar con Polémica en el Bar, y Jorge Lanata confirmó que su esposa, la abogada Elba Marcovecchio, ya se reunió para charlar su incorporación a DDM.