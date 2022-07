Reunión del Intendente de Funes con los padres del Jardín Municipal Amiguitos

El día miércoles las docentes del Jardín habían informado que podría producirse el cierre de las Salas de 4 años a partir del año 2023. En este contexto a las 18 horas del jueves se llevó a cabo la reunión a la que convocaron las seños e invitaron a Rolvider Santacroce, Intendente de la ciudad.

El Intendente explicó a los presentes que había recibido una normativa de la provincia de Santa Fe en la que se estipula que “No podrá funcionar en el territorio de la Provincia, ningún Jardín de Infantes que no sea una dependencia Nacional o Provincial”.













Luego de charlar con los papás de los alumnitos y ante el requerimiento de éstos, se comprometió a seguir con la modalidad actual, de que las salitas de 4 años sigan funcionando en el edificio del Jardín Amiguitos durante el 2023.

En charla con Funes Hoy, el Intendente expresó, “Es una reglamentación nueva de la Ley de Educación de la Provincia, pero voy a hablar con la Ministra en estos días para decirle que no compartimos esta decisión de cierre de la Sala de 4 años, como hemos escuchado los padres no están de acuerdo y nosotros adherimos para que no se cierre esta Institución Educativa que lleva tantos años enseñando y es tan querida.

La Ministra Adriana Cantero es de mi extremada confianza, sé que quiere mucho a la ciudad y creo que no va a haber ningún tipo de problema. Además, yo di mi palabra de que el año que viene seguiremos acá como corresponde. Rolvider Santacroce

Pero además vamos a contar también con el Jardín de Infantes de zona oeste cuya construcción ya está muy avanzada y calculo que en marzo podrá comenzar a funcionar. Lo sumaremos a los 300 bancos del de Villa Elvira para así cubrir la demanda de primeras infancias.

En los próximos días se estará licitando la edificación de la Escuela Primaria que ocupará el mismo predio del Jardín de Villa Elvira y que esperamos que si la construcción es del mismo material que el Jardín, en un año podamos contar con su apertura. Hemos hecho la donación y entrega de terrenos para una Escuela Secundaria Técnica que hace tanto tiempo estamos esperando para nuestra ciudad”.