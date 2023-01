Reggaetón, rock nacional, melódico y mucho más: Lanzamientos para todos los gustos

“Quien Va A Frontiar” de Ozuna junto a YOVNGCHIMI

Tras un cierre de año 2022 por todo lo alto con su participación musical en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial FIFA Qatar 2022™, el multipremiado ícono global de la música latina Ozuna presenta su primer estreno del 2023, “Quien Va A Frontiar”, acompañado de la estrella emergente del trap latino YOVNGCHIMI.



El sencillo, escrito por ambos cantautores puertorriqueños fue lanzado simultáneamente con un video musical filmado en el Residencial Luis Llorens Torres, en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, bajo la dirección de Fernando Lugo. La producción de “Quien Va A Frontiar” estuvo a cargo de Yampi, Hydro, Bassy, DJ Luian, y Mambo Kingz.

“Cada segundo dura una eternidad” de Emiliano Brancciari

Emiliano Brancciari estrenó su primer álbum solista “Cada segundo dura una eternidad” y llega al Teatro Ópera La Plata para presentarlo en vivo el jueves 2 de marzo, 20hs. Podés conseguir tus entradas por sistema Livepass y en la boletería del Teatro Ópera.

Emi sorprendió cuando anunció su carrera solista y estrenó su primer sencillo “Korea” con un sonido totalmente nuevo y en una nueva faceta como compositor y cantante. Fue seguido por “Rufián” y “Quise” que completaron los tres adelantos del nuevo trabajo discográfico que además vinieron acompañados de espectaculares videoclips que siguen dando que hablar.

“Patria” de Adrián Berra

El cantautor Adrián Berra presenta su nuevo single “Patria” (feat Noelia Recalde), un tema punzante y profundo que formará parte del próximo álbum que este artista argentino estrenará en marzo de 2023.

“Patria” el segundo corte de difusión del próximo disco de Berra que estará titulado “Respirar bajo el agua”. En ese álbum Adrián se adentrará en el universo de la canción desde una perspectiva diferente a la que nos tiene acostumbrados: una sonoridad más amplia y moderna dentro de una poesía que bucea en la profundidad de lo cotidiano.

“Un Viaje a Todas Partes” de Carlos Rivera junto a Melissa Robles

Cuando los millones de fans de Carlos Rivera conocieron la versión acústica de “Un Viaje a Todas Partes” volvieron a creer en el amor. Y ahora, con su versión de estudio, conocerán toda la potencia que encierra el nuevo álbum de estudio que el cantante y compositor escribió de principio a fin y está próximo a lanzar.

Melissa Robles, quien en múltiples ocasiones ha contado cómo inició su carrera musical gracias al apadrinamiento de Carlos, cuenta: “Es una canción bellísima Mientras grabábamos el video en La Marquesa tuve que contener las ganas de llorar. Me emociona lo que Carlos escribió y me siento muy honrada de que me invitara para acompañarlo”.

Este track es el último antes del lanzamiento del disco sucesor de Guerra (2018) y Leyendas (2021). “Si quieren conocerme escuchen mis canciones”, cuenta el hijo pródigo de Huamantla. “Lo compuse de principio a fin porque es hora de que me conozcan desde donde más sincero y abierto soy: desde mis canciones”.

“Bemaste” de Tiago PZK

Pisándole los talones a un año vertiginoso, repleto de conciertos con entradas agotadas, grandes singles y prestigiosos premios de la industria, sin mencionar su exitoso álbum debut, el increíblemente versátil artista pop/urbano comienza este 2023 con una sorpresa de Año Nuevo: una oda dolorosa y lenta sobre el amor.

Escrito por Tiago PZK, “Bemaste” estará disponible el jueves 12 de enero, en todas las plataformas digitales y también se incluirá en su próximo álbum “Portales Deluxe”, la continuación de su muy aclamado esfuerzo inaugural, “Portales”. que contendrá cinco temas nuevos, así como versiones en vivo de dos de los éxitos de Tiago PZK.

“Ser feliz” de Gonza Maas

Gonza Maas presenta “Ser feliz” una canción totalmente positiva que trata de contagiar buenas vibras. Este nuevo single se encuentra acompañado de un video el cual se grabó en una pileta con toda la gente de fiesta y pasando un buen momento. Con ritmos cariocas fusionados con trap latino, ser feliz busca sacar sonrisas en oyentes que quieran disfrutar el verano.

“Corazón” de Julián Bruno

Julián Bruno (Ex líder de Los Totora) vuelve a la carga con su carrera solista, en esta oportunidad re-versionando “Corazón”, éxito indiscutible de la reconocido banda: Los auténticos decadentes.

“Corazón” con la impronta de Julián Bruno y la producción especial de Kekelandia nos sorprenderá, renovando los sonidos de este gran hit que todos ya conocemos, con un ritmo pegadizo y alegre que invita al baile.

“Ke Pasa?” de Andrea Bell

”’Ke Pasa?’ la compuse en una noche, en marzo del 2022. Decidí sentarme a escribir algo que venía tarareando pero no lograba darle forma, no tenía letra, eran melodías desordenadas”, cuenta la artista.

“Quería contar un poco de mí, de lo que fui, del lugar en dónde crecí, incorporando esos sonidos, ese color. Nombro también a una de las personas que más admiro en la música que es Willie Colón”, agrega.

“Después de tener esta maqueta, conocí a Shen.C, que es mi productor musical. Nos juntamos y armamos todo desde cero. Menos analógico, pero manteniendo la misma estructura, los mismos acordes y la misma forma”, concluye.

“Butterfly” de Tomas Chris

El cantautor y músico argentino Tomas Chris presenta oficialmente su álbum debut, “Butterfly”: una aventura indie rock con destellos vintages. A lo largo de sus 11 tracks, el artista abraza la lengua inglesa, las melodías setentosas y la búsqueda de una identidad propia, donde las historias, los instrumentos y los agregados estéticos hablan un mismo idioma.

“El álbum nace en el 2020, con la búsqueda de lo que quería que sea mi primer ‘sonido’ y, dado el encierro, me paso lo mismo que a todos: me vi obligado a experimentar un poco con mis emociones y con todo lo que estaba viviendo en esa época”, afirma Tomas Chris sobre los entretelones y vicisitudes que atravesó su ópera prima.

“Legacy un EP” de Austral

Austral, productor argentino de 23 años edad de música EDM, una combinación de elementos acústicos y del folk, presenta su nuevo material de estudio “Legacy”. Un EP compuesto de cuatro poderosas canciones.

“Lo realice con las vibras musicales de Avicii, ‘el legado en mi’, de ahí el nombre” comenta el musico, con respecto a la creación “Legacy”. Dos de las canciones del EP “Waiting For This” y “Not Coming Back”, tratan acerca de la depresión.

Luego “We´ll Get By” que es una carta a una madre y sigue “Be My Love Again” una single acerca del amor y a la vez sobre una relación tóxica. Estas cuatro piezas componen el nuevo material de Austral.

“Acierto” de Jean Paul Boghossian

“Acierto”, tercer single del álbum solista de Jean Paul Boghossian, es un tema de verano. En su nueva canción, Jean Paul, el estribillo se transforma en una muletilla de positivismo y de aplicación en cualquier tipo de conversación combinando un riff de rock con un estribillo bien Popero que hace de “Acierto” una canción ligera, recordable y hitera.