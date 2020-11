Reclamo de comerciantes por obra de Cloacas abandonada en calle Presidente Perón (ex Independencia)

Aclaran que nadie los ha consultado sobre lo que les está ocurriendo ni ACIF, ni AEF, ni Comercio del Municipio, ni el Intendente, ni el Secretario de Obras públicas

En nota con Funes hoy los comerciantes expresaron, “Nos parece bárbaro la obra para la ciudad, pero hace ya más de 20 días que nos cortaron la calle rompieron solo diez centímetros de pavimento, prohibiendo el estacionamiento vehicular, ahondando la problemática económica que ya veníamos teniendo.

Hace 15 días que no trabaja ningún obrero en la obra y han cortado desde Tomás de la Torre hacia la Ruta, impidiendo el estacionamiento, que ya en el centro de Funes es complicado de por sí. Causando que los clientes que quieren venir a comprar no encuentren espacio donde aparcarse, dan dos vueltas y se van a otro negocio.







Y con los proveedores, tenemos el problema que se paran los agentes de tránsito y no los dejan estacionar, no permitiéndoles la descarga de mercadería. Esta zona es muy comercial y nos afecta a todos: no vienen los clientes y encima si vienen caminando no estamos abastecidos.

Por esto estamos muy molestos, porque vinieron los funcionarios solamente el día de la inauguración a sacarse fotos, y no aparecieron nunca más.

Para saber que estaba pasando tuvimos que consultar a un operario que nos dijo que faltan caños para poder continuar y hay problemas con los planos de la obra. Pero que fundamentalmente no hay plata para continuar.

Agravando todo esto a la abuela de enfrente le dejaron un caño alto en su salida de auto, por lo que no puede sacarlo para trasladarse.

También han dejado agujeros abiertos en las veredas, en dónde se puede caer cualquier persona que las transite. Necesitamos una respuesta urgente ya que se viene una fecha muy importante para el comercio que está muy decaído en sus ventas, y no creemos poder hacer una diferencia, con esto estamos aún más hundidos.

Estábamos muy contentos con que hicieran esta obra que se paró desde 2015, pero si no tenían los caños para que rompieron todo para abandonarlo quién sabe hasta cuándo. Nos dijeron que era una obra de 15 días y ya van 20 y está paralizada.