Reclamarán el jueves en el Obelisco acciones concretas del Gobierno por los incendios en el Delta

Así amaneció el martes la ciudad de Rosario

El intendente de Rosario —junto a otros de la zona— anunció una medida de fuerza luego de que esta semana varias localidades de la región amanecieran cubiertas de humo por los incendios que se registran desde hace semanas en el Delta del río Paraná. “Acá se habla de esto cuando llega al Obelisco. Bueno, vamos a ir nosotros el jueves a plantearlo al Obelisco”, apuntó Pablo Javkin al anticipar un reclamo grupal de medidas concretas por parte del Gobierno nacional.





El líder municipal rosarino, acompañado de sus pares de la zona, realizó el anuncio del viaje a la Ciudad de Buenos Aires ante los medios locales y detalló que la actividad se realizará el jueves de esta semana. “Queremos acciones sobre esos campos. Acciones concretas: gente que esté detenida por esos campos”, señaló Javkin en relación a la quema de campos que afecta a Rosario y alrededores desde hace tiempo.

“Lo que vemos es que se nos rien en la cara y lo mismo en Paraná, porque acá lo que pasa es que esto a Paraná no llega y entonces no se toma ninguna determinación. Y yo lo voy a dejar claro: nosotros no podemos mandar gente nuestra a otros territorios, porque es otra provincia. Acá puede intervenir la Nación o la provincia de Entre Ríos”, enfatizó el intendente rosarino.

Quema en las Islas desde el espacio

Vale destacar que por las mañanas de esta semana, el ambiente se volviò irrespirable en la regiòn. Ante esta situación, los líderes municipales se reunieron en el marco del “Foro de la ribera del Paraná” y, tras el encuentro, anunciaron este martes la medida a los medios. Erika Gonnet, ministra de Ambiente de Santa Fe, también fue parte del encuentro y el foro está compuesto por intendentes de Villa Constitución, Jorge Berti; de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, y de Granadero Baigorria, Adrián Maglia, y los presidentes comunales de Álvarez, Carlos Pighin, y de Pavón, José López. Todosfueron recibidos por el jefe comunal de General Lagos, Esteban Ferri.

Ante la consulta de Infobae, desde el “Foro de la ribera del Paraná” señalaron que estiman que todos sus integrantes estarán presentes el jueves en el Obelisco para realizar el reclamo.

“Hoy nos convocamos los intendentes del Foro de la ribera del Paraná porque otra vez nuestras ciudades están bajo el humo. Decidimos ir a reclamar a Buenos Aires. No podemos esperar soluciones sólo cuando el humo llega al Obelisco”, apuntó el funcionario de Rosario a través de su cuenta oficial en Twitter. Los incendios de pastizales en el Delta del Paraná, desde el aire (Foto: Franco Fafasuli)

En este sentido, enfatizó: “Necesitamos acciones concretas, investigaciones, gente detenida. Pareciera que como el humo llega sólo para este lado del Paraná, del otro lado de la orilla no le importa a nadie”. “Somos intendentes de una de las regiones más ricas de la Argentina y que hace años está respirando humo. Somos de todos los partidos, no hay distinción de banderas, pero vemos que se nos ríen en la cara”, precisó Javkin.

“Estamos cansados de que nos boludeen con esta situación. Entonces, hemos decidido pedir la intervención de las fuerzas federales de manera constante en la provincia de Entre Ríos, para que estén continuamente monitoreando la situación dentro de las islas y hasta tanto no quede controlada definitivamente esta situación”, señaló el intendente santafesino de Villa Constitución, quien también apuntó contra el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet. “No ha dado ninguna respuesta y no lo vemos en ningún lado”, comentó Jorge Berti. Pablo Javikin, intendente Rosario, junto a los integrantes del “Foro de la ribera del Paraná”

Respecto al accionar de la Justicia y el rol del Estado, Javkin indicó: “Hace pocos días le aportamos pruebas al Juez Federal de Victoria, Entre Ríos, pero aún no hay nadie preso, los campos se siguen quemando, algunos de ellos 15 o 20 veces de manera reiterada”.

“Queremos presencia fija y prevención en el territorio, porque cambia el viento y vuelve a pasar lo mismo. Basta. Esto se tiene que terminar. Nuestras ciudades tienen derecho a respirar”, completó el intendente rosarino.