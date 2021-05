Rechazo de ACIF al proyecto de construcción de un Mercado “Estilo Europeo” en Plaza “Don Bosco”

2. En relación a lo anterior, existe demasiada evidencia sobre el modelo de negocio de grandes espacios cerrados que van perdiendo protagonismo como es el ejemplo del Shopping Portal el cual tiene más de 50 locales vacíos como también varias galerías del centro Rosarino.

3. No se ha presentado un análisis económico y social del proyecto de inversión que pretende realizar el Municipio con los recursos públicos, con lo cual se desconoce si es rentable o no, porque, en caso de ser rentable no es presentado por un privado, donde el privado compre el terreno y construya el “mercado al estilo europeo”.

4. En Funes el 30% de los comercios gastronómicos no poseen agua potable con lo cual están cocinando y lavando la bajilla con agua de pozo la cual esta contaminada siendo no apta para consumo. Nos preguntamos porque el Municipio no destina sus recursos económicos y humanos en poder darle agua potable a los ciudadanos de Funes.