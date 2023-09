Rechazaron la visa a L-Gante en Estados Unidos y el cantante amenazó con volver junto a su abogado

Tras ser liberado de la DDI de Quilmes, en donde estuvo 94 días preso, Elián Ángel Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, se está poniendo al día con su carrera artística y en las últimas horas fue a tramitar la visa para viajar a los Estados Unidos.

Sin embargo, el trámite fue más largo de lo esperado y hasta se especuló con que le habían negado la visa por sus recientes antecedentes penales.

En Socios del espectáculo (El Trece, lunes a viernes a las 10.30), Adrián Pallares relató la situación que vivió el líder de la cumbia 420: “L-Gante estuvo esta mañana en la embajada de Estados Unidos. Muy tempranito para hacer ese trámite. 6.58 de la mañana estaba yendo hacia la embajada”.

En el ciclo, además, contaron que el músico fue interceptado por el fotógrafo Federico Romero, quien le preguntó al respecto: “¿Te rechazaron la visa? ¿Está difícil eso? ¿Cuesta a veces?”.

“Estamos en eso. Nada es difícil para L-Gante”, fue la escueta respuesta que dio el cantante de cumbia mientras se subía a su auto luego de hacer el respectivo trámite.

“Por lo que pudimos averiguar le habrían rechazado la visa, que quería ir a laburar a EEUU y abrir mercado. Tenía previstos shows armados para antes de la pandemia, pero la noticia es que le habrían rechazado la visa a EE.UU“, aseguró Pallares tras mostrar el video que publicó el paparazzi en sus redes sociales. L-Gante se tomó una selfie y mostró la hora a la que fue a la embajada a sacar la visa.

Lo cierto es que Clarín dialogó con Maxi El Brother, representante del músico, y éste desestimó la versión de un supuesto rechazo.

Según el manager, lo que ocurrió fue otra cosa. “Se la dieron. Lo que negaron es el turno de los acompañantes. En realidad no es que lo negaron, están para mucho más adelante”, precisó. El fotógrafo Federico Romero mostró el diálogo que tuvo con L-Gante al salir de la embajada.

Luego, Maxi reconoció que no sólo aplicó para la visa de turista, sino que intentará sacar otra exclusiva para artistas. “La que sigue en trámite es la visa de talento”, aseguró.

Por otra parte, el representante de L-Gante, destacó que el músico tiene organizada una agenda para Estados Unidos y planea viajar a la brevedad para cumplir con ciertos compromisos laborales postergados. “Tiene unas entrevistas, y reuniones con diferentes artistas”, afirmó. L-Gante, con su carpeta al salir de la embajada.

La increíble cifra millonaria que perdió L-Gante por estar preso

Tras haber sido liberado de la cárcel, el periodista Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live la millonaria cifra de dinero que habría perdido L-Gante por su conflicto penal, el cual impactó fuertemente en su trabajo y, por lo tanto en su economía

“Cuando me lo comentaron me impactó sobremanera. Esta cifra de dinero que habría perdido el músico responde a conciertos cancelados, acuerdos publicitarios que no se pudieron hacer, shows privados y eventos en general a los que L-Gante tendría que haber asistido, el inconveniente fue que en algunos casos ese dinero se pagó previamente y obviamente tuvieron que devolverlo”, explicó el periodista.

Y especificó sobre la elevada suma de dinero que perdió el cantante: “La cifra que me dieron fue de un millón y medio de dólares, esto equivale económicamente a los tres meses que Elián no pudo trabajar, es impresionante el dinero que se maneja, no sé cuántos artistas facturan así”.

