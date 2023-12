Raúl Lavié explicó por qué no quiso cobrar por su actuación en la gala presidencial: “Me siento limpio”

Escuchá el testimonio del Negro Raúl Lavié sobre su experiencia en el Teatro Colón. (Foto: Instagram / raullavieok)

La jornada de asunción del presidente Javier Milei culminó con un concierto en el emblemático Teatro Colón, en la Ciudad de Buenos Aires. El repertorio fue elegido exclusivamente por el libertario en función de sus gustos musicales y, en ese sentido, pidió que Raúl Lavié interprete una versión de “Balada para un loco”, un tango clásico de Astor Piazzolla.

El cantante de 78 años contó que se sintió honrado por esta experiencia y también explicó por qué no quiso cobrar un cachet por su performance.

“Preparado para cantar estoy siempre. Me llamó Jorge Telerman, director general del Teatro Colón, y me dice ‘Negro’ tenemos un pedido especial del presidente para que cantes ‘Balada para un loco’”, arrancó diciendo.

Raúl Lavié en los camarines del Teatro Colón. (Foto: Instagram / raullavieok)

Luego, indicó por qué no quiso percibir dinero a cambio de su presentación. “Telerman me dijo pasame el cachet y yo le dije cómo voy a pasar el cachet, de ninguna manera. ¡Yo no voy pago a este acto! Fui con el corazón, no debo cobrar nada; no debo cobrar una cosa semejante, por más que los artistas vivamos de lo que generamos”.

“Ante este hecho tan singular, de estar presente en este cambio, que esperemos que sea exitoso, no puedo cobrar. Me siento muy feliz y limpio de espíritu”, sostuvo.

“Balada para un loco”, un clásico de Astor Piazzolla en la voz de Raúl Lavié

Raúl Lavié aseguró que interpretar “Balada para un loco” en el Teatro Colón fue una experiencia muy gratificante, ya que tuvo una gran relación con Astor Piazzolla.

“Hace más o menos unos 54 años que la estoy cantando. Fui uno de los primeros cantantes hombres en cantarla después de la muerte de Amelita (Baltar). Piazzolla, alguna vez, tengo un video grabado por él, me agradeció por haber sido el primero en confiar en su música y difundirlo”, recordó. Y subrayó: “Es el mejor legado y le prometí que así lo iba a hacer”.

Para el artista, la gala presidencial de este domingo fue un broche de oro en su vínculo con la obra del bandoneonista y gran compositor argentino. “Creo que es la culminación de lo que Astor pretendía: que su música estuviese en los acontecimientos más importantes”, precisó.

Jorge Macri recibió al presidente Javier Milei en el Teatro Colón. (Foto: Gobierno de la Ciudad)

Además, remarcó que recibió un llamado de Daniel Piazzolla, hijo de Astor, quien se mostró muy feliz por el hecho de que la música de su papá sea protagonista de un momento muy importante para la historia de la Argentina.

“Se sintió conmovido porque su padre, que fue parte de ese cambio generacional que se produjo en el tango, esté en este acto único y en esta etapa de nuestra vida política, que es la asunción del nuevo presidente que a muchos nos ha traído esperanzas, una luz, una salida que va a ser dura”, completó.