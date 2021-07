Rating: caída fuerte de Showmatch, Flor de equipo e Intratables

Showmatch obtuvo el puntaje más bajo desde que inició la semana. El rating del pasado miércoles 14 de julio, no fue el mejor para Marcelo Tinelli. Ocurre que, si bien fue el programa con mayor audiencia de El Trece, no solo no logró acercarse a La Voz Argentina (Telefe), sino además, su número final cayó en comparación a otras emisiones.

En ese sentido, el reality que conduce Marley y que propone descubrir a los y las cantantes más talentosas del país fue lo más visto de la TV local. Con 21.3 puntos, la competencia artística evaluada por Soledad Pastorutti y Lali Espósito se impuso ante todos los adversarios de la pantalla chica. Le siguieron Doctor milagro con 16.9 y Telefe Noticias con 11.7 puntos de rating.

Por otro lado, el prime time terminó de configurarse de la siguiente manera. Los Mammones, desde América TV y con la participación de Fernán Mirás, promedió los 2.1 puntos de rating.

Bendita, a través de El Nueve, fue el elegido en su canal y midió 4.5 puntos.

Además, la repetición de El marginal en la TV Pública hizo 1.2 puntos de rating y fue el envío con mayor cantidad de espectadores en la emisora. Finalmente, corresponde señalar que Intratables resultó muy afectado por el partido de River contra Argentinos Juniors. En efecto, el programa que recientemente comenzó a presentar Alejandro Fantino midió 0.9 puntos.

El rating de la tarde

El club de las divorciadas llegó a los 4.6 puntos de rating. Aunque Laurita Fernández quedó segunda en su franja horaria estuvo muy lejos de la líder, Fuerza de mujer, ficción que emite el canal de ViacomCBS y que marcó 10.4 puntos.

En tanto, Intrusos y A la tarde, ambas entregas de la señal que comanda Liliana Parodi, hicieron 2 y 1.9 puntos de rating respectivamente. En paralelo, El show del problema, el magazine de El Nueve, cerró con 2.9 puntos.

La batalla entre Darío Barassi y Verónica Lozano se definió de forma positiva para el conductor de El Trece. Así las cosas, 100 argentinos dicen rindió 8.1 puntos de rating, mientras que Cortá por Lozano obtuvo 7.2 puntos.

El último duelo de la tarde fue entre Pasapalabra y Bienvenidos a bordo. Una vez más, Iván de Pineda salió victorioso, dado que su ciclo llegó a los 9.5 puntos y su competidor directo, Guido Kaczka, rindió 7.1 puntos de audiencia.

La mañana en picada para Flor de equipo

Josué y la tierra prometida es la novela que Telefe eligió para reemplazar a Moisés y los diez mandamientos. La serie brasilera está dando buenos resultados, ya que volvió a ser el envío con mayor público en su horario de emisión. El relato bíblico alcanzó los 5.2 puntos de rating y le ganó a Nosotros a la Mañana, que hizo 4.5 puntos.

“Este viernes, especial de LAM con exangelitas”, anunció Ángel de Brito a través de su cuenta de Twitter. “No vienen las titulares. Vienen seis exangelitas”, agregó sin dar más detalles de la emisión sorpresa del viernes 16 de julio.

Qué panelistas vuelven a LAM

Si bien en un principio el conductor de LAM no reveló el nombre de las antiguas angelitas que volverán al ciclo este viernes, horas atrás preguntó en Instagram: “¿Qué angelita les gustaría que vuelva y por qué?”.

“Nancy Duré. Se le veía y escuchaba tranquila y eso estaba bueno”, respondió un usuario. “Me encanta Marina Calabró, pero estaría buenísimo Marcela Tauro. Son muy buenas”, expuso otra. Alguien luego le puso, recordando la fuerte pica: “Graciela Alfano, para que enloquezca Cinthia Fernández”. “Lourdes Sánchez. Porque es una loca linda y se nota que es muy querible”, puso alguien más.

Entre los nombres que los seguidores de Ángel de Brito propusieron siguieron: Majo Martina, Karina La Princesita, Connie Ansaldi, Rocío Marengo, Karina Iavícoli y Nequi Galotti.

En la madrugada, de Brito contó que Connie Ansaldi, Lourdes Sánchez, Karina Iavícoli, Barby Franco, Majo Martino y Matilda Blanco serían las exangelitas que regresarían al ciclo este viernes.

De todos modos, la victoria de Telefe no fue absoluta, dado que Flor de equipo volvió a perder espectadores y perdió contra Los Ángeles de la Mañana (El Trece). Sucede que el magazine de Florencia Peña promedió los 4.8 puntos, mientras que el de Ángel de Brito marcó 5.3 puntos de rating.

Finalmente, Qué mañana (El Nueve) hizo 2.7 puntos y Es por ahí (América TV) 1.6 puntos de rating.

El Top Five de la televisión argentina

Los cinco programas más vistos de la jornada fueron todos de Telefe. La Voz Argentina, Doctor milagro, Telefe noticias, Fuerza de mujer y Pasapalabra lideraron la pantalla chica.