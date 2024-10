Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand para el sábado 26 de octubre: una mesa cargada de artistas, gastronomía y actualidad

Mirtha Legrand | Captura

Mirtha Legrand se prepara para una nueva mesaza con invitados de lujo como cada semana. Tal es así que se dieron a conocer a los famosos que la acompañarán el sábado 26 de octubre.

¿Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand?

El próximo sábado a las 21:30 horas estarán cenando con la diva el escritor y gastrónomo Pietro Sorba, la actriz y cantante Elena Roger, el actor Mariano Martínez, el periodista deportivo Gustavo López y la modelo y novia de Marcelo Tinelli Milett Figueroa.

De esta manera, Mirtha Legrand tendrá una mesa increíble, cargada de artistas, gastronomía y actualidad, y seguramente recurra a su estilo picante y al hueso para entrevistar a sus invitados.

¿Qué dijo Mirtha Legrand tras ganar el Martín Fierro de Brillante?

Mirtha Legrand recibió el Martín Fierro de Brillante en los Premios Martín Fierro de Cine y Series 2024, y en su discurso pidió que no cerraran el INCAA. Esto se debe a los cambios culturales que quiere hacer Javier Milei como presidente de la Nación Argentina.

Mientras recibía el premio y se acercaba al micrófono esperó que la gente presente dejara de aplaudir para comenzar fuertemente con un: “¡Por favor, no cierren el INCAA!”, y todo el mundo la volvió a aplaudir con mucha efervescencia.

“Decirles que estoy muy feliz, que soy un producto del cine argentino, hice no sé si 33 o 34 películas porque hay una que me falta, 36 me dicen. Bueno, las voy a contar en mi casa”, comenzó la diva.

Y agregó: “Me siento un producto del cine argentino, toda mi familia, mi hermano José, mi querido hermano José Martínez Suárez, muy merecido el aplauso porque fue durante 12 años presidente del Festival de Cine de Mar del Plata, mi hermana Goldi, Silvia Legrand, que también hizo cine, que también merece un aplauso”.

“Y yo que hice 36 películas maravillosas, siempre de protagonista. Así que, en mi casa se amaba y se ama al cine argentino. De manera que tenemos que continuar haciendo películas. Si hay gente que de pronto recibió un crédito y no devolvió el dinero que correspondía, bueno, esa queda fuera. A esa gente no le damos más nada”, continuó.

Luego, lanzó su pedido a Javier Milei: “Pero no se puede cerrar el INCAA porque el cine argentino es el cine más importante de habla hispana. Así que, lo tenemos que mantener los argentinos. Hagamos fuerza y esto va a continuar, haciendo películas maravillosas con premios”.

Por último, Mirtha Legrand cerró su discurso: “Bueno, me vestí, desde las 18 de la tarde que me estoy vistiendo y me tienen ahí escondida, sentada, pero estoy encantada de haber venido, de festejar esta fiesta maravillosa, de los premiados, que son realmente excepcionales y de este público que es divino. Y como decía el Martín Fierro, ‘los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, porque si se pelean los devoran los de afuera’, así que, no nos dejemos devorar”.