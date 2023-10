Quiénes serán los invitados de Andy Kusnetzoff en Podemos Hablar para competir con el regreso de Mirtha Legrand a El Trece

Tras meses de incertidumbre, Mirtha Legrand finalmente regresará a la televisión el sábado 7 de octubre a las 21:30 hs. La diva volverá a competir con Andy Kusnetzoff y Podemos Hablar (Telefe) y ya se dieron a conocer quiénes serán los invitados a cada programa.

Mientras que Mirtha Legrand entrevistará a una de las parejas del momento, Javier Milei y Fátima Florez, Andy Kusnetzoff tendrá cinco invitados: La Joaqui,

Facundo Arana, Gastón Edul, Daniela Celis y Joaquín Levinton.

En su séptima temporada, el programa de los sábados volvió renovado. Cinco personalidades visitan a Andy y se sorprenden al descubrir que tienen mucho más en común de lo que piensan, en un encuentro para hablar de todo y escucharse unos a otros.

Qué dijo Mirtha Legrand sobre el romance de Javier Milei y Fátima Florez

Mirtha Legrand se autodenominó “celestina” de Javier Milei y Fátima Florez porque los tortolitos se conocieron en su programa. “Cuando me enteré no podía creerlo, me alegra”, manifestó la diva.

Mirtha Legrand habló con Mario Massaccesi para TN Central, y cuando le preguntaron por el encuentro de la humorista y el líder de La Libertad Avanza en La Noche de Mirtha (El Trece), dijo: “No me di cuenta en ningún momento. Vi el momento en que se conocen en la mesa, todo cordial como es siempre, pero no me di cuenta del futuro romance. Cuando me enteré no podía creerlo, me alegra por el bien de los dos. Me enteré por televisión“.

“Fátima estaba preciosa ese día, yo se lo dije varias veces, pero Milei hablaba de política. Hay momentos de Milei en ese programa que no se pueden perder, hoy es el hombre del momento en la Argentina. Habla de los padres… pero del romance nada”, sumó la diva de la televisión. Y bromeó: “Yo soy la celestina“.

Después de varios meses de negociaciones, la gran diva de la televisión estrenará la nueva temporada “La Noche de Mirtha Legrand” este sábado a las 21.30 y tendrá como invitados exclusivos a Javier Milei -candidato presidencial por “La Libertad Avanza” y su novia, la humorista e imitadora Fátima Flórez.

En una entrevista radial el reconocido economista libertario contó los motivos de esa visita exclusiva al programa de Mirtha Legrand “De alguna manera lo que nosotros también pensamos es que es el lugar donde nos conocimos, entonces es un muy lindo lugar para que estemos juntos porque, bueno, es el lugar donde justamente nos conocimos en persona” explicó.