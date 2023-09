Quién es y a qué se dedica Gisela Gordillo, la mamá hot de Tomás Holder que sedujo a Marcelo Tinelli

Gisela Gordillo, la mamá de Tomás Holder, exparticipante de la última edición de Gran Hermano (Telefe), fue al Bailando 2023 (América TV) y llamó la atención de Marcelo Tinelli.

Quién es Gisela Gordillo, la mamá de Tomás Holder

La mujer de 42 años es podóloga, oriunda de Rosario, Santa Fe, y está muy activa en redes sociales. Al igual que a su hijo, le gusta lo mediático. El miércoles 6 de septiembre, Gisela visitó el estudio del Bailando 2023 para ver a Holder, y terminó seduciendo a Marcelo Tinelli.

“El día que la vi dije ‘está buena tu vieja’. Se la ve como buena mina, y está buena, está fuerte“, dijo primero el conductor al verla. “La mamá es tremenda. La verdad te veo muy sexy, muy bomba“, sostuvo. Ella no se quedó atrás, pasó al centro de la pista y comenzó a tener un fogoso intercambio con Marcelo, donde, entre otras cosas, afirmó ser muy sexual.

Tras la repercusión que tuvo este momento, Gisela habló con Intrusos (América) y contó cómo lo vivió: “Parece un cuento de Disney. El conductor más conocido del país con la podóloga del barrio“. Cabe resaltar que Tinelli quedó deslumbrado con ella, y puso al aire varios posteos hot extraídos de sus redes.

En abril del corriente año, la mujer había hecho castings a través de las redes para ingresar al Bailando 2023 y a la nueva temporada de Gran Hermano. Allí contó sobre su personalidad: “Soy bastante intensa, voy al frente y siempre quiero tener la razón. Me encanta hacer un montón de cosas de la casa, no cocino y me encanta hablar de sexo. Me parece que va a ser un personaje que va a dar que hablar. Me encanta ser sexy 24/7, soy la mami que esa casa necesita. Pensá en mí”.

Pese a que se los veía muy contentos, todo terminó en un gran escándalo. Ambos dieron una versión distinta de por qué se terminó su relación, ella lo acusó al periodista de querer “buscar fama” y este la cruzó: “Trabajo en los medios desde el año 2014, y ella apareció ahora por su hijo, por lo tanto, se le cae el argumento de que busco fama“.

“Dice que no le gustaron mis manejos, nos vimos 2 findes y ella estaba encantada conmigo. ¿Para qué me quería seguir viendo? Dice que ella decidió abrirse, es totalmente mentira. No tengo por qué mostrar los chats, pero tampoco voy a permitir que mienta descaradamente. Se muere por entrar a Gran Hermano, evidentemente, le suma hablar mal de mí para generar algo”, disparó Jaitt.