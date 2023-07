Quién es Marcelo Orrego, el gobernador electo de San Juan

(Marcelo Orrego celebra el triunfo en San Juan junto al jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta. | Foto: Télam.)

Marcelo Orrego acaba de dar el batacazo en San Juan al imponerse en las últimas elecciones y terminar con 20 años de hegemonía peronista. Sin embargo, su nombre no es una novedad para la política sanjuanina.

Orrego nació el 29 de enero de 1975 en la localidad de Santa Lucía, San Juan. Es abogado laboralista y penalista recibido en la Universidad de Córdoba y dirigente del partido Producción y Trabajo.

Ingresó en la política en el 2001 como asesor del fundador del partido y ex diputado nacional, Roberto Basualdo. Llegó incluso a ser su jefe de asesores.

En 2007 afrontó su primera campaña como candidato a intendente de su ciudad natal. En aquella oportunidad, fue derrotado por Aníbal Fuente. Tendría revancha cuatro años más tarde, al imponerse con el 49,8%. En 2015, además, resultaría reelecto con el 57,3% de los votos.

En 2019 se postuló para diputado nacional por Juntos por el Cambio y obtuvo una banca en el Congreso. Ese mismo año, Orrego también compitió por la gobernación. Era su primera intento por acceder al Ejecutivo provincial. Fue derrotado, sin embargo, por el actual gobernador, Sergio Uñac.

Orrego obtuvo casi la totalidad del 49,1% de los votos que obtuvo el frente Unidos por San Juan, donde también se postularon Marcelo Arancibia, Sergio Vallejos y Eduardo Cáceres.

Foto: Télam.

Fueron casi 7 puntos más que los cosechados por el oficialista San Juan por Todos, que presentó a José Luis Gioja y Rubén Uñac, hermando del actual mandatario provincial, quien tuvo que declinar su candidatura por un fallo de la Corte Suprema. En aquel lema, el ex gobernador se impuso con el 27% de los votos.

Este domingo, festejó el triunfo junto a Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Martín Lousteau, Miguel Ángel Pichetto, Maximiliano Ferraro y José Luis Espert, en una postal que impacta de lleno en la interna presidencial de JxC.

“Sabemos que no nos han regalado la confianza, nos la prestaron. Les digo que aquellos que no han estado de nuestra propuesta, sepan que este gobernador va a trabajar absolutamente con todos, sin distinción de ideología política. He venido a la política a trabajar, cumplir y hacer”, prometió el gobernador electo.