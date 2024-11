Quién es el hermano mellizo de Gastón Edul que es furor en la red tras mencionarlo en Bake Off Famosos Argentina: “Meme del doble surtidor”

Gastón Edul le dedicó una torta en Bake Off Famosos Argentina (Telefe) a su hermano mellizo Guido y la red se revolucionó completamente.

En medio de la competencia de pastelería, los participantes debían realizar una torta familiar, a lo que el periodista deportivo contó “yo no tengo una pero hay un momento de mi vida, que lo voy a poder graficar bien”. Entonces, según reveló Wanda, realizó la torta de cookies “inspirado en su mamá y su hermano mellizo”.

Gastón y Guido Edul

“Mi hermano Guido es mi persona favorita en el mundo”, razón por la que quiso representar las galletitas que comía en la parte de atrás del auto de mi mamá cuando nos pasaba a buscar todos los días por el colegio a las cuatro o cinco de la tarde”.

“Mi vieja lo estuvo a Estaban que es 12 años más grande que nosotros y, en el medio, no es que no quería tener más hijos. No podía. Hizo muchos tratamientos para volver a ser madre, lo deseó mucho. Y cuando pasó, dejó de trabajar y se dedicó a eso”, relató sobre su familia.

Quién es Guido Edul, el hermano mellizo de Gastón Edul

Guido Edul es el mellizo de Gastón Edul y el menor de Esteban Edul, también periodista deportivo. A diferencia de sus hermanos, él no decidió dedicarse al mundo de la comunicación.

Guido Edul junto a Gastón Edul

Según se puede ver en su cuenta de Instagram, la cual puso en pública luego de que su hermano lo mencionara en el programa, se puede ver que es un apasionado de los viajes. Además, se puede apreciar su gran vínculo con Gastón ya que gran parte de las fotos que publica es a su lado.

Por otra parte, se encuentra en pareja con Dominique, con quien se conoció hace seis años atrás. Y, hoy a sus 28 años, siguen compartiendo la vida juntos.

Guido Edul

Guido Edul

Luego de que se comenzaran a difundir las fotos en la red, los internautas la llenaron de comentarios como: “Meme del doble surtidor”, “Por suerte la crema para la fisura anal la tengo, después paso nombre”, “¿Cómo que Gastón Edul tiene un mellizo? O sea que la belleza viene duplicada”.