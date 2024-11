“¿Queremos o no queremos un país sin corrupción?”: el fuerte mensaje de Macri tras la fallida sesión por Ficha Limpia

Luego de que este jueves fracasara la sesión especial impulsada por el PRO para tratar el proyecto de ley de Ficha Limpia, el ex presidente Mauricio Macri advirtió que “quedaron flotando preguntas inquietantes y profundas para el futuro de la Argentina”.

“¿Queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos o queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones?“, planteó el ex mandatario. Estas preguntas se interpretan como un claro mensaje al Gobierno, cuyo bloque en la Cámara baja exhibió numerosas ausencias que complicaron los planes del PRO para abrir el debate.

“¿A alguien le importa la corrupción o ya estamos resignados?”, siguió el líder del espacio amarillo en el posteo que publicó en redes sociales. Y concluyó: “Sé que a una parte de la política, incluso a una parte de la opinión pública, les puede parecer que hay cosas más urgentes. Yo estoy convencido de que con dirigentes corruptos no hay ningún futuro”.

Esta mañana, fracasó en Diputados la sesión para tratar el proyecto de Ficha Limpia, que le prohíbe a dirigentes condenados en segunda instancia por hechos de corrupción postularse a cargos electivos, lo que podría obturar una eventual candidatura de Cristina Kirchner. Además, estaba previsto el debate de los proyectos de juicio en ausencia y ley de reiterancia.

Este fue el segundo intento fallido del PRO por imponer el tratamiento de uno de sus proyectos insignia. Aunque a diferencia de la semana pasada, esta vez estuvieron lejos de reunir el quórum. Caída la sesión, los referentes de la oposición dialoguista cargaron contra sus colegas.

“Tengo la confirmación que me dieron cada uno de los bloques y la tengo por escrito. No creemos en las casualidades ni en los imprevistos. Los diputados que no vinieron creen que los corruptos merecen impunidad, que los corruptos tienen que tener fueros, que van a poder seguir haciendo política en el reino de la impunidad”, dijo la diputada Silvia Lospennato, del PRO, al hablar durante las expresiones en minoría.

Más duro fue el discurso de su par de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien denunció un pacto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo para que Cristina Kirchner sea candidata en las próximas elecciones legislativas.

“¿Cuántos diputados les faltan, diputados de la Libertad Avanza? No le mientan a la gente quieren a Cristina de candidata. Están dispuestos a perder la elección por una táctica de corto plazo. Ese es el acuerdo y se acaba de consolidar”, sostuvo. Y advirtió: “Se van a tener que hacer cargo ustedes si Cristina Kirchner gana la elección”.