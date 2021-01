“Que no se perjudique la actividad económica, la libertad de trabajar y poder continuar con nuestras actividades”, Asociación Empresaria de Funes

Esto se dio en el marco y como respuesta al insistente pedido y presentaciones que realizaron varias instituciones para que no se perjudique la actividad económica, la libertad de trabajar y poder continuar con nuestras actividades está. En tal sentido, esta fue la respuesta.

◾️ Textual del audio enviado por Ricardo Diab a las Instituciones que participaron de las reuniones y presentaciones.

“Estimados amigos y colegas me acaba de llamar el gobernador Omar Perotti, estuvimos dialogando, fundamentalmente entre otros temas que nos incumben del tema de la nueva normativa y me dio la autoridad para que pueda transmitir que nada se va a modificar, o sea, los horarios pero va a ser para toda la Provincia igual, o sea, hasta las 0:30 horas los días de semana y 1:30 horas los viernes para sábado, sábado para domingo como estaba dispuesto, o sea que en definitiva no va a cambiar absolutamente nada y va a seguir priorizando la cuestión económica como están hasta ahora, lo que si tenemos que ser cada vez más responsables para evitar cualquier tipo de inconveniente futuro. Muchas gracias”