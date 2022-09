Qué es la “carboxihemoglobina” detectada en la sangre de dos pacientes santafesinos

Por qué aparece esta unión de la hemoglobina con el monóxido de carbono y las consecuencias de la inhalación de “cenizas” a corto y largo plazo.

Se están viendo los efectos de la inhalación aguda de valores mayores de monóxido de carbono y de las sustancias que se liberan por la combustión del material orgánico. Foto: Manuel Fabatía.

Las quemas no dan tregua en las islas del Paraná y la región centro del territorio argentino. En el sur de la provincia de Santa Fe, el fenómeno se intensificó estos días a tal punto que en Rosario, los valores de referencia límite de contaminación de aire -15 microgramos de material particulado por metro cúbico en 24 horas- de la Organización Mundial de la Salud (OMS) fueron superados “cinco veces”. “Los valores de contaminación son muy altos, nunca antes verificados desde el inicio del monitoreo que realizamos del comportamiento que tiene este material particulado”, dijo la investigadora.

Con “material particulado”, los especialistas se refieren a dos tipos de elementos presentes en el aire: partículas grandes y visibles, que se conocen como “ceniza”; y otras pequeñas, imperceptibles a la vista, también llamadas “de bajo peso molecular”, que producen daño profundo a nivel pulmonar.

Mientras desde el municipio rosarino sugerían cerrar puertas y ventanas, no practicar actividad física al aire libre, no fumar en el interior y beber mucho líquido, el martes, la propia ministra de Salud Sonia Martorano advirtió que “esta situación (la del humo) afecta las vías respiratorias y ya no son micropartículas las que están suspendidas en el aire: se reseca la garganta y se afecta a los pulmones”. Por esa razón y en particular para las personas que presenten alguna sensibilidad mayor, se recomienda el uso del barbijo durante estas jornadas. En cuanto a la actividad física al aire libre, “con cualquier ejercicio se aumenta la frecuencia respiratoria y se inhala más. Esto es bueno en general, pero en este momento el aire no está puro”, concluyó la funcionaria provincial.

Con el correr de las horas, el secretario municipal de Salud de San Lorenzo, Mariano Soria,admitió que “dos personas dieron positivo de carboxihemoglobina, una proteína que se produce de la unión de un gas tóxico, el monóxido de carbono, con la hemoglobina, la proteína de la sangre que transporta el oxígeno”. “En ambos casos, coinciden con la aspiración de humo proveniente de la quema de pastizales en las islas entrerrianas”, aseguró el sanlorencino.





Cuándo aparece la carboxihemoglobina

Cuando ante la inhalación de humo la mayoría de hemoglobina se convierte en carboxihemoglobina, ocurre la carboxihemoglobinemia, usualmente conocida como “intoxicación por monoxido de carbono”, que depende del tiempo que dure la exposición al monóxido de carbono, de la concentración de este gas en el aire inspirado y de la ventilación alveolar. Los síntomas son hipoxia (ausencia de oxígeno suficiente en los tejidos como para mantener las funciones corporales) , cefalea y náuseas, cianosis (color azulado o grisáceo de la piel, las uñas, los labios o alrededor de los ojos), pérdida de conocimiento y eventual muerte.

El Dr. Martín Maillo, neumonólogo (Mat. 3635), aclaró que “esto es común en todas las inhalaciones de humo, en general, en los incendios, donde las personas que quedaron sometidas al humo siempre tienen una elevación de carboxihemoglobina” y reconoció que es una consecuencia “esperable” de las quemas y la presencia de humo en las ciudades.

Sin embargo, Maillo indicó hay una diferencia entre la inhalación “brusca”, llamada aguda, donde se produce la inhalación de mayor cantidad de monóxido de carbono y eso tiene un efecto tóxico; y cuando se produce de forma prolongada, a lo largo del tiempo: “La inhalación de valores excesivos de monóxido de carbono en el aire respirado puede generar problemas pero no es posible que esto se vea, a menos que tengamos quemas e inhalación de humo continuo; por lo tanto, es poco probable que tengamos problemas con la inhalación persistente a lo largo del tiempo”, dijo, y agregó que “lo que se está viendo ahora son los efectos de la inhalación aguda, no solamente de valores mayores de monóxido de carbono, sino de las sustancias que se liberan por la combustión del material orgánico, como son los pastos y el material que hay en las islas”.

Inhalaciones “más” serias

“Sumado al efecto de mayor inhalación de monóxido, se respira material particulado incandescente, lo que genera un efecto irritativo y manifestación de problemas crónicos como desencadenamiento de crisis de asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y eso es lo que hace que se consulte más en las guardias, así que el problema más serio son los signos y síntomas de irritación de vías aéreas superiores -nariz y boca-, inferiores y ojos, tanto en personas sanas como enfermas, y no solo en el sur provincial sino que también lo estamos viendo en la ciudad de Santa Fe, aunque en menor cuantía, porque hay menor exposición”, detalló es especialista.

El neumonólogo además recordó que las personas que están permanentemente expuestas a la inhalación de humo, como los fumadores o algunas que lo hacen a raíz de su actividad profesional, como por ejemplo las familias que se dedican a la fabricación de ladrillos, tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas que se van produciendo de a poco y luego se mantienen durante toda la vida del paciente, como la EPOC, que es la que más frecuentemente se asocia a la inhalación de humo. “En el caso de las quemas -comparó-, si esas quemas se mantienen de forma frecuente, de manera persistente durante muchos días a lo largo del año, pueden desarrollar enfermedad respiratoria porque es el mismo tipo de humo que la genera en personas que están expuestas permanentemente”.

Por el momento Maillo insistió en no minimizar los efectos de tipo irritativos por la inhalación de humo: “Son muy molestos, muchas veces requieren tratamiento y son la puerta de entrada a las infecciones respiratorias”, destacó.