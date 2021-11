Qué equipos ya están clasificados al Mundial de Qatar 2022

La Selección Argentina está de fiesta. Es que a pesar del empate sin goles ante Brasil por las Eliminatorias, el triunfo de Ecuador sobre Chile y la dura derrota de Uruguay frente a Bolivia, le permitieron al equipo que dirige Lionel Scaloni asegurarse la clasificación.

Tras conocerse la victoria del conjunto que dirige Gustavo Alfaro que depositó definitivamente a la Argentina en el Mundial, el vestuario nacional fue una fiesta. Y vaya si había motivos.

De esta manera, el seleccionado nacional cerró un año inolvidable que incluyó la conquista de la Copa América en el Maracaná y el objetivo cumplido de sacar pasaje para la Copa del Mundo, aún cuando restan cuatro fechas por jugarse (además del partido suspendido con Brasil).







“Hay que saltar, hay que saltar, el que no salta, no va a Qatar”, fue uno de los cantitos que más entonaron los jugadores, que compartieron la intimidad de los festejos en sus redes sociales. Además, no faltó el inigualable: “Dale campeón, dale campeón…”.

El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca y poco a poco, las 32 plazas disponibles empiezan a tener dueños. Este martes, la Selección Argentina se convirtió en la última en sacar pasaje para la Copa del Mundo, que ya tiene 13 clasificados.

Además del seleccionado argentino, en Sudamérica, el otro clasificado hasta el momento es Brasil, que se mantiene invicto y puntero en la tabla de posiciones de las Eliminatorias.

En Europa, por su parte, finalizó la Fase de Grupos de las Eliminatorias UEFA y ya hay diez equipos que se aseguraron su lugar, por terminar como líderes de sus zonas: Alemania (Grupo J), Dinamarca (Grupo F), Francia -el vigente campeón- (Grupo D), Bélgica (Grupo E), Croacia (Grupo H), Serbia (Grupo A), España (Grupo B), Suiza (Grupo C), Inglaterra (Grupo I) y Países Bajos (Grupo G).

En tanto, Qatar también dirá presente en la cita mundialista por el ser el país anfitrión del certamen, que se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre del próximo año.