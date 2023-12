Qué dice “Jermu”, la canción con la que La Joaqui causó revuelo en la red

LA JOAQUI | CAPTURA

El nombre de La Joaqui se convirtió en tendencia en la red después de que un extracto de su tema “Jermu” copara las redes sociales. Si bien fue lanzado hace varios días, y su video fue presentado el 16 de noviembre, se volvió viral en la plataforma X (ex Twitter) el 30 de noviembre, después de que un usuario difundiera un extracto de la canción.

Joaquinha Lerena De La Riva se convirtió en una de las cantante argentinas más escuchadas del país y su participación como jurado de GOT Talent Argentina (Telefe) hizo que su fama se extendiera. Por eso, cada cosa que haga se vuelve la comidilla de muchos. En esta oportunidad, la cantante de 29 años de edad fue blanco de críticas por la letra de “Jermu”, su última canción en colaboración con La Zowi y Omar Varela.

“Quiero que seas mi baby aunque no seas Young Miko. Te veo en la esquina fumando porrito. Quiero un pedacito de ese culo rico. Estas mejor conmigo que con ese tipo”, reza parte de “Jermu”. Y sigue: “Se que a vos te gusta cuando (gemidos) te pones nerviosa cuando (gemidos) Baby yo me mojo cuando (gemidos) todos mis sonidos son verdad“.

Tras la viralización del tema, en las redes se pudo leer: “La Joaqui está cada día más degenerada, antes yo la bancaba pero dale hermana me la haces difícil”, “La joaqui diciéndole a la gente que no tiene talento mientras rima porrito con culo rico”, “entienden q hay NENAS q escuchan la Joaqui y su música es esto”, “En argentina la Joaqui, esta señora de aquí, es considerada una de las cantantes y compositoras mas talentosas del país. Hasta la pusieron de jueza en un programa de televisión para puntuar el talento de otros músicos”, “Parece un video de Pornhub”, entre miles.

Sin embargo, también hubo algunos mensajes a su favor. “Vengan de a mil pero yo la banco a muerte a la joaqui butakera cochina mamá y papá al mismo tiempo”.

La letra completa de Jermu de La Joaqui

Quiero que seas mi baby

aunque no seas Young Miko

Te veo en la esquina fumando porrito

Quiero un pedacito de ese culo rico

Estas mejor conmigo que con ese tipo

Se que a vos te gusta cuando (gemidos)

Te pones nerviosa cuando (gemidos)

Baby yo me mojo cuando (gemidos)

todos mis sonidos son verdad

Mami como un pacho

Por ti cruzo el charco

Desde que te vi he dejado a mi macho

me tienes sedienta como un borracho

Si tu me lo pides mami yo me agacho

tu sabes que es tuyo este toto

cuando estoy contigo me sofoco

me enfoco

te toco

ay me lo dejaste roto

Te vi moviendolo en el paryyyy

yo sabía que mi culo era pa ti

Es que yo soy la mas mala de aquí

Y tu mami eres la mas sexy de aquí

tus uñas largas rascan

dan escalofrios

quiero que pegues tu culo contra el mío

Todas esas putas quieren ser tu esposa

Pero tengo suerte soy quien te lo roza

Esta noche baby conmigo se goza

Tomo pastillita pa ponerme mas mimosa

Vale recordar que esta canción forma parte del último disco de la referente nacional del RKT, lanzado recientemente y llamado “Mal Aprendida”. Algunos de los temas que acompañan en su último trabajo son: “Anochecemos”, “Turro”, “Malianteo”, “Leche”, “Callejera”, entre otros.