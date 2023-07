Qué canal transmite el partido Inter Miami vs. Atlanta United que juega hoy Lionel Messi?. Además con Antonela fueron a ver la mansión en la que quieren vivir en Miami: las fotos

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo fueron vistos en plena búsqueda de casa en Miami. Si bien la familia tiene varias propiedades en la isla, ahora buscan el espacio ideal donde instalarse para vivir la experiencia americana en el lugar ideal donde cada uno de los integrantes tenga garantizada tanto la privacidad como la comodidad para desarrollar cada una de las tareas que desarrolla.

En las imágenes que comenzaron a circular y que fueron subidas a las redes por la cuenta @M30Xtra, se ve a Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Thiago y Mateo Messi (no está Ciro, el menor de los hijos del matrimonio) en la que parece ser una escena de avistaje de una de las casas que los rosarinos marcaron entre sus favoritas y candidatas para habitar durante su estadía en Miami.

En las fotos se ve a Lionel Messi saludar a un hombre y a una mujer que serían los representantes de la inmobiliaria a través de la cual harían la operación.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo fueron vistos buscando casa en Miami: las fotos



La Leagues Cup no da descanso y el próximo martes a las 20.30 el Inter Miami se enfrentará al Atlanta United.

Inter Miami vs. Atlanta United, por la Leagues Cup: día, horario, TV y formaciones

El equipo de Messi lidera el grupo 10 que integran Cruz Azul y Atlanta United

El crack funense @leomessi ahora le dará continuidad este martes a su guion de película hollywoodense enel Inter de Miami cuando enfrente a Atlanta United por la fase de grupos de la Leagues Cup, en busca de la clasificación a la siguiente instancia.



El segundo capítulo de Messi en tierra estadounidense tendrá lugar en el DRV PNK Stadium, en la ciudad de Fort Lauderdale, desde las 20.30 (hora en Argentina) y sólo será transmitido a través de la plataforma Apple TV.



La primera función del capitán argentino estuvo a la altura de la enorme expectativa generada en la previa, con un final de película que lo tuvo de protagonista estelar con el gol agónico de tiro libre, para la victoria ante Cruz Azul de México, por 2-1.



El gol, que cortó una racha de 11 partidos sin triunfos para Inter, se hizo viral en redes sociales y dio cuenta de la revolución que Messi generó en Estados Unidos con la presencia de atletas como LeBron Jamesy Serena Williams, quienes se rindieron a los pies del rosarino.



Messi arrancó como suplente frente a Cruz Azul, con algo más de 37 minutos en cancha, pero de acuerdo con lo manifestado por Gerardo Martino, el entrenador de Inter Miami, el ex Barcelona y PSG tendría su chance como titular, mientras persigue su plenitud física.



“Es probable que juegue un poco más. Todos sabemos que cuando Leo inicia, es siempre 90 minutos”, señaló Martino, quien lo conoce muy bien por sus experiencias en el seleccionado argentino y en Barcelona de España.



“Todo depende de cómo se sientan él y Busi”, dijo el “Tata” a propósito de la posibilidad de incluir al español Sergio Busquets, ex compañero del máximo goleador del seleccionado argentino en el Barsa y una de las contrataciones rutilantes de Inter Miami.



“Es muy probable que jueguen un tiempo y si juegan un tiempo, seguramente cambiemos la dinámica y lo hagan desde el principio”, afirmó el ex DT de Newell’s.

Messi y Busquets irían de arranque en el partido ante Atlanta United

La victoria en el debut le permitió a Messi, Martino y compañía trabajar con mayor tranquilidad para enfocarse en el partido ante Atlanta United. Si Inter Miami gana o empata, se asegurará un lugar en la siguiente instancia.



El equipo de Miami, con 3 unidades, lidera el grupo 10 que integran Cruz Azul y Atlanta United, que mañana hará su estreno en el certamen que nuclea a los clubes de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).



Atlanta United, primer equipo que Martino dirigió en la Major League Soccer (MLS), intentará recuperarse tras dos derrotas seguidas en la liga estadounidense, mientras se ubica séptimo en la Conferencia Este al cabo de 35 puntos sobre 24 encuentros.



El plantel de los “Five Stripes” tiene presencia argentina con Thiago Almada, campeón del mundo en Qatar 2022, y Santiago Sosa, mediocampista surgido en River, bajo la gestión de Gallardo como entrenador.



El arquero de Atlanta United es Brad Guzan, el mismo que sufrió a Messi en la Copa Centenario Estados Unidos 2016. El 21 de junio de 2106, la Argentina del “Tata” Martino venció al seleccionado estadounidense por 4-0 con un golazo de tiro libre de “La Pulga”, nominado al premio Puskas, que le permitió quebrar el récord de Gabriel Batistuta y consagrarse como el máximo goleador histórico de la Argentina, con 55 tantos. Pasado el tiempo, Messi ya alcanzó 103 conquistas.



La Leagues Cup tiene a 47 equipos, divididos en 15 zonas de tres cada una, tres zonas del Oeste y cuatro del Este, Norte y Sur. Los dos primeros de cada zona avanzan a los 16vos. de final (32 equipos) en donde esperan Los Angeles FC, de la MLS, vigente campeón; y Pachuca de México, el que más puntos sumó en el Apertura y Clausura de la temporada mexicana.



La primera edición del torneo se realizó desde julio de 2019. La competición contaba con la aprobación de la Concacaf pero al no ser organizada por dicha Confederación, al principio no era considerada oficial, rango que alcanzó a partir de 2023.

Messi convirtió un tiro libre fenomenal en su debut y aportó al Inter Miami la primera alegría en el fútbol de los Estados Unidos (@InterMiami)

Cuándo y a qué hora juega Inter Miami vs. Atlanta United por la Leagues Cup

Fecha: martes 25 de julio

Horario: 20.30 (hora de Argentina)

Estadio: DRV PNK, de Fort Lauderdale

Qué canal pasa Inter Miami vs. Atlanta United en vivo por TV

La única opción para seguir los pasos de Messi dentro de las canchas estadounidenses en vivo será a través de Apple Tv la plataforma de streaming perteneciente a la empresa tecnológica creada por Steve Jobs. Allí se verán los partidos de la Leagues Cup y de la MLS.

Probables formaciones

Inter Miami: Drake Callender; Noah Allen, Sergey Krivtsov, Christopher McVey y DeAndre Yedlin; Sergio Busquets, Dixon Arroyo y Benjamín Cremaschi; Josef Martínez, Lionel Messi y Robbie Robinson. DT: Gerardo Martino.



Atlanta United: Brad Guzan; Ronald Hernández, Juan Sánchez y Luis Abram; Brooks Lennon, Santiago Sosa, Amar Sejdic, Caleb Eiley y Derrick Etienne; Miguel Berry y Thiago Almada. DT: Gonzalo Pineda.