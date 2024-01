Pullaro: “La mayoría de los bloques nos va a acompañar en la defensa de la industria y el campo de Santa Fe”

El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, se reunió este martes en el Congreso de la Nación, con diputados nacionales para plantear su postura frente a los cambios que propone el gobierno nacional, en materia de retenciones a las exportaciones.

Respecto del encuentro, Pullaro destacó: “Vinimos a trabajar, a hablar con nuestros legisladores nacionales de diferentes bloques, para explicarles la importancia y el impacto que tendría el aumento de retenciones en la provincia de Santa Fe y particularmente, en el interior productivo de la República Argentina”, y agregó: “Trajimos una agenda de defensa de las economías regionales, de la industria de la provincia de Santa Fe, y del campo de nuestra provincia”.

En la oportunidad, el gobernador estuvo acompañado por la vicegobernadora, Gisela Scaglia; el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini y los secretarios General, Juan Cruz Cándido; de Energía, Verónica Gesse y de Vinculación Institucional, Julián Galdeano.

Pullaro indicó que “vinimos con funcionarios para poder explicar específicamente cuál es el impacto y la negatividad que tiene cada una de estas medidas que quiere o que pretendía llevar adelante el Gobierno nacional en este megaproyecto de ley”.

“Nos vamos con una muy buena expectativa, porque la inmensa mayoría de los bloques, del bloque que conduce Rodrigo de Loredo de la Unión Cívica Radical; del bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto, de Alternativa Federal, y gran parte del bloque del PRO, van a votar en contra del aumento de retenciones a las exportaciones, lo cual nos posibilitará como provincia, seguir manteniendo políticas que nos permitan crecer y desarrollarnos”, aseguró el gobernador.

Para finalizar, Pullaro puso énfasis en las expectativas generadas por el encuentro: “Esperamos seguir dialogando para que el gobierno nacional pueda reflexionar y quitar el capítulo de retenciones, pero nos vamos con la tranquilidad de que si eso no sucede y si el Gobierno nacional continúa con esta política de sostener el aumento de las retenciones, hay un número importante de legisladores que lo va a rechazar. Tenemos esa tranquilidad, no va a haber aumento de retenciones para las principales actividades, en la provincia de Santa Fe ni en la República Argentina”, completó.

El gobernador de Santa Fe calificó de desmedida la huelga convocada por las centrales sindicales a menos de dos meses de asumir la gestión Milei. “Al menos los gremialistas deberían haber esperado establecer canales de diálogo con el Ejecutivo”, apuntó.

Para Maximiliano Pullaro, el gobernador de Santa Fe, el paro convocado para hoy es una medida “poco atinada” y planteó que antes que hacer medidas de fuerza, al presidente Javier Milei “hay que acompañarlo”.



“Yo no comparto este paro. No lo comparto porque creo que al presidente hay que acompañarlo para que pueda llevar adelante las medidas, en tanto y en cuanto las medidas obviamente nos permitan saldar el déficit fiscal que tiene la República Argentina”,

planteó el santafesino.



El gobernador Pullaro entendió también que “hay que comprender las dificultades y los profundos desequilibrios económicos que dejó la anterior gestión nacional”.

El mandatario provincial también marcó que en Santa Fe “estamos para acompañar siempre y cuando esas medidas no perjudiquen lo que entendemos que es la esencia de una provincia como la nuestra, que es la producción Santa Fe, es campo y es industria. Santa Fe tiene una potencia tan grande que no solo va a salir adelante, sino que puede sacar a la Argentina adelante, mi provincia puede sacar la Argentina adelante”. “Por eso -subrayó el gobernador- nosotros acompañamos al presidente Javier Milei, salvo en el esquema de retenciones que sentimos que es sumamente injusto para la provincia de Santa Fe”.

Para Pullaro, llamar a un paro “a 40 y pico días de haber asumido como se plantea, creo que al menos no es atinado. Hubiese esperado un tiempo y hubiese intentado establecer canales de diálogo con el Poder Ejecutivo para corregir los problemas que tienen los trabajadores en la República Argentina”.