Provincia confirmó que en marzo la Policía incorporará pistolas Taser

En el marco del Plan de Seguridad que está llevando adelante el Gobierno de Santa Fe, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad confirmaron que a fines de marzo próximo la Provincia incorporará 100 pistolas Taser para las fuerzas de seguridad, inversión contemplada en el Plan de Seguridad que contempla una inversión de unos 170.000 millones de pesos destinada a equipamiento en general.

Al respecto, el subsecretario de Tecnología y Equipamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad, Armando Faraoni, anunció que “avanzamos en la etapa administrativa y a fines de marzo, aproximadamente, la Provincia incorporará 100 pistolas de electroshock, comúnmente conocidas por su marca, Taser”.

on esta adquisición “le estamos otorgando a la policía una herramienta de control y defensa con una letalidad infinitamente menor a las armas de fuego, ya que si bien las armas no letales no existen, las Taser tienen una muy baja intensidad de corriente, que logra inmovilizar a quien recibe el disparo para ser reducido por el agente”, precisó.

Cómo funcionan

Las pistolas Taser son un arma de electroshock, que generan un arco electrovoltaico que pasa por el cuerpo, con mucha potencia -alrededor de 50.000 voltios de tensión-, pero con una muy baja intensidad de corriente -de 4 miliamperios-, lo que provoca el bloqueo de los músculos motores, inmovilizando a quien recibe el impacto de manera inmediata, permitiendo su reducción sin poner en riesgo la integridad física de los involucrados. En ese sentido, Faraoni indicó que “no hay que asociar el voltaje con la letalidad, porque lo que hace letal a un arma es la intensidad de corriente, y en este sentido las Taser transmiten menos intensidad de corriente que un desfibrilador, e incluso se pueden utilizar para disparar a una persona que tiene un marcapasos y no la afecta”

Estas pistolas “son pensadas para los agentes caminantes y ese tipo de patrullamientos”, dijo el funcionario; y se recomienda el uso solo para reducir a personas que se encuentran en un estado de alteración o bajo efectos de estupefacientes.

La importancia de las bodycam

A la compra de las Taser, el Ministerio de Justicia y Seguridad también agregó la incorporación de 100 cámaras corporales que se colocan en el pecho y graban desde 15 segundos antes del disparo. Según el subsecretario, “esto permite monitorear si hubo un buen uso o un abuso de la Taser. Así se puede proteger al efectivo de una falsa denuncia por la mala utilización del arma”. Las bodycam se comunican con agentes alrededor del efectivo que está utilizando el dispositivo, activando cámaras corporales de los mismos, para contar con un registro fílmico desde varios ángulos sobre el hecho.

Pistolas Byrna

Por último, en otro proceso de adquisición, el Gobierno de Santa Fe comprará 100 pistolas Byrna, a base de dióxido de carbono que disparan proyectiles cinéticos. Las municiones están compuestas por un polímero que puede ser hueco o relleno de una sustancia irritante. “Este tipo de pistolas disuade a una persona que pone en riesgo una situación y la desactiva sin recurrir a un arma de fuego. Están pensadas para el personal de Infantería, es decir en otro tipo de contextos o conflictos”, explicó Faraoni.

El funcionario recordó que “desde el inicio de la gestión, el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, pusieron especial énfasis en dotar a nuestra Policía con los recursos que hacen faltar para mejorar la seguridad, como por ejemplo la compra de casi 1.000 móviles y 500 motos para nuestras fuerzas”, e hizo mención al Plan de Seguridad del gobierno, con una inversión estimada en 170.000 millones de pesos.

Concretamente, las inversiones ya realizadas y las proyectadas abarcan diferentes segmentos, como el armamento, para el cual, además de las Taser y las Byrna, se estableció la compra de pistolas de conversión Bersa y armamento para las Tropas de Operaciones Especiales. Asimismo, en cuanto a los vehículos, además de los móviles y las motos se destaca la adquisición 300 camionetas; 5 furgones y 25 utilitarios para la Policía de Investigaciones; autos y pick up para la Agencia Provincial de Seguridad Vial; 11 autobombas; e inversión para el mantenimiento de la flota.

Como elementos de seguridad se adquirieron chalecos balísticos RB3; equipamiento de protección policial; y escudos y cascos. También compra e instalación de cámaras de AI y escáneres. El Plan incluye además los uniformes; cartuchería; uniformes para detenidos de alto perfil Nivel 1; y equipamiento de protección para bomberos zapadores.