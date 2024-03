Provincia abre la convocatoria para los postulantes al programa de seguridad “Vínculos”

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, abrió la convocatoria para todas aquellas entidades de gobiernos locales y asociaciones civiles que quieran formar parte del proyecto “Vínculos”, una propuesta de la Secretaría de Gestión Institucional, dependiente de la cartera de Seguridad, que tiene como finalidad implementar políticas de prevención en seguridad, atendiendo a la necesidad de generar y fortalecer entornos seguros para todos los ciudadanos santafesinos.

En este sentido, se apunta a lograr un trabajo coordinado y permanente con los gobiernos locales y la sociedad civil organizada, a fin de gestionar las acciones y estrategias pertinentes para prevenir el delito y reducir la violencia de acuerdo a las necesidades de cada comunidad santafesina. Con el objetivo central de implementar políticas de prevención en seguridad en municipios y comunas del territorio provincial, fortalecerlas y generar entornos más seguros en las localidades.

El desarrollo del programa prevé el diseño de un proyecto que se enmarque en alguna de las líneas de trabajo propuestas, que son:

Infraestructura urbana para la seguridad: iluminación – intervenciones para espacios públicos y edificios que promuevan entornos más seguros, entre otros.

Recursos materiales y de formación específica para áreas de seguridad local: guardias urbanas, centros de monitoreo, otros.

Infraestructura tecnológica para el control: videovigilancia, alarmas comunitarias e institucionales, botones de pánico, etc.





Condiciones

Los postulantes deberán presentar los proyectos hasta el 6 de mayo en la Convocatoria correspondiente y únicamente por los medios especialmente habilitados.

La postulación del proyecto deberá incluir la siguiente documentación:

Carátula y nota de presentación del proyecto.

Formulario del proyecto, debidamente completado.

En caso de postularse como Asociación Civil o Fundación, deberá acreditar formalmente su existencia (Certificado de Subsistencia o similar), acompañar estatuto y acta de última designación de autoridades.

Documentación anexa necesaria (planos – características técnica – fotografías-etc.)

Se podrá solicitar otra documentación complementaria a criterio de la autoridad de aplicación.

La ejecución de los proyectos debe realizarse exclusivamente dentro de la provincia de Santa Fe, y no deben tener un fin de lucro ni incluir estipendios de ninguna clase a los integrantes, autoridades o miembros del postulante.

Los proyectos deben presentarse mediante el Formulario disponible y de acuerdo a las pautas allí establecidas, y podrán considerarse no admisibles, las postulaciones incompletas o defectuosas por no respetar los lineamientos e indicaciones establecidas. No se aceptarán postulaciones recibidas fuera del plazo de convocatoria estipulado.

Concluida la etapa de Postulación de Proyectos, serán evaluados por la Coordinación del Programa, considerándose su ajuste a las bases y condiciones requeridas, la factibilidad de su realización, calidad, impacto y otros indicadores, para su selección y financiación parcial o total, con los fondos que disponga el Ministerio de Justicia y Seguridad, teniendo en cuenta lo presupuestado anualmente.



Convocatoria 2024

Según se informó, los montos máximos a financiar por cada proyecto: son los siguientes:

Municipios y Comunas, categoría A (hasta 10.000 habitantes), hasta $10.000.000; categoría B (de 10.000 a 50.000 habitantes), hasta $15.000.000; categoría C, de más de 50.000 habitantes, hasta $20.000.000. En el caso de las asociaciones civiles y fundaciones, hasta $5.000.000



Todas las consultas inherentes al Programa VÍNCULOS podrán canalizarse a través del mail programavinculosmjs@santafe.gov.ar – secgestioninst@santafe.gov.ar o al teléfono 0342-4505100/4505200 int. 6239/6243/6269 – Secretaría de Gestión Institucional- Ministerio de Justicia y Seguridad