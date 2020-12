Proveedores Municipales de Funes cortaron la Ruta 9 por falta de Pagos.

La deuda es a 338 proveedores y data de más de 15 meses, y el Intendente Rolvider Santacroce no la reconoce, ni atiende a sus acreedores. Hugo Spagnoli

En algunos casos las deudas son de varios meses de sueldos a personal contratado que suman $180000, en otros de miles de dólares a Empresas prestadoras de servicios, como el corte de árboles, como la limpieza de canales y zanjas o transporte de residuos y deposición final de los mismos.

Spagnoli, uno de los damnificados con el comportamiento del Intendente expresa a Funes hoy, “El corte de Ruta lo estamos haciendo por lo que nos debe el Intendente, se cree el dueño del pueblo como maneja la ciudad, vende espejitos de colores: hace fiestas, pone lucecitas y pinta cartelitos para sacarse las fotos y no le paga a nadie. Con las regalías debería administrarse, pero gobierna para amigos y familiares.

¡Se cree que puede jugar con la gente, te parece que yo con 64 años tengo que estar acá al rayo del sol, reclamando…, pero toda esta gente tiene que saber que se está gastando el dinero y no nos quiere pagar!, ¡Tiene que pagar!!!, pero ni siquiera tiene el coraje de dar la cara, ahora nos mandó a atender con su secretario privado que no decide nada…, ¡Nosotros no queremos problemas con él, queremos cobrar!“, dice Hugo.

José Luis Carmona Aporta, “En mi caso, hace más de 20 años que presto servicios al Municipio con una pala, un camión y eventualmente en los veranos el desmalezamiento con un tractor y una desmalezadora, cada dos años aproximadamente la limpieza del Canal Salvat. ¡Este Intendente dice que no va a pagar, porque era la gestión de Barreto, pero él era Concejal y tenía que fiscalizar lo que el Intendente hacía, era su responsabilidad!

En los años que trabajo en la Municipalidad, cuando terminaba una gestión y quedaba una deuda se hacían cargo. Es la primera vez que hace un año, que dice que está con una auditoría. Nunca aparece, estamos cansados que nos mande a juicio. No queremos un juicio que pague la Ciudad, queremos sólo cobrar lo que trabajamos prestando un servicio”, cerró Carmona.