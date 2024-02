Premios Grammy 2024: lo mejor y lo peor de la gran ceremonia de la música en la que Taylor Swift hizo historia

En el Cryto.com Arena de Los Ángeles, con Trevor Noah como anfitrión, este domingo se realizó una nueva entrega de los premios Grammy en la que se destacó lo mejor de la industria musical, específicamente las producciones discográficas que se editaron desde el 1° de octubre de 2022 al 15 de septiembre de 2023.

Miley Cyrus, una de las grandes ganadoras de la noche

La ceremonia, que duró tres horas y media, contó con numerosos shows en vivo y tuvo como gran ganadora a Taylor Swift, quien se convirtió en la única artista de la historia en ganar el Grammy a mejor disco del año en cuatro oportunidades.











La nueva entrega de los Grammy estuvo signada por la creatividad de las mujeres cantantes y compositoras que compitieron en las principales categorías, desde Olivia Rodrigo a Lana Del Rey. Como consecuencia, antes de cada performance, algunas de las artistas presentaron sus canciones nominadas explicando el trabajo detrás del origen de las mismas.

De esta forma, SZA hizo referencia a lo que la condujo a la composición de su gran disco, SOS, mientras que Miley Cyrus habló acerca de la inspiración detrás de “Flowers”, el hit que le valió dos premios Grammy, los primeros de su carrera.

La inclusión de los clips de las nominadas le brindó dinamismo a la entrega, la corrió de ese lugar mecánico y previsible con el que generalmente se desarrolla (anuncio de galardón + show en vivo) y permitió que se le rindiera tributo a las merecidas mujeres nominadas.

Billie Eilish, su hermano Finneas y una hermosa rendición de “What Was I Made For?”KEVIN WINTER – GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por otro lado, las excelentes presentaciones de Cyrus, Rodrigo, SZA y Billie Eilish ratificaron la diversidad de sus propuestas. Así cómo Miley festejó su premio en medio de una presentación fervorosa y Rodrigo desplegó su caudal de voz con “Vampire”, Eilish demostró ser una de las artistas más talentosas de su generación con la rendición, con su hermano Finneas al piano, de “What Was I Made For?”, el tema de Barbie por el que ganó dos Grammy, entre ellos, a mejor canción del año -y por el que también aspira al Oscar-, una composición tan bella que conmovió a todos los presentes, incluida a la propia Billie.

*Los emotivos homenajes y el show de Joni Mitchell

Annie Lennox le rindió tributo a Sinead O’Connor en los premios GrammyChris Pizzello – Invision

Uno de los tramos más sentidos de la noche llegó cuando Stevie Wonder le rindió tributo al recordado Tony Bennett, quien falleció el 21 de julio de 2023 . El artista interpretó su clásico, “For Once in My Life”, mientras de fondo se proyectaba una imagen del querido Bennett cantando el mismo tema. El sentido dueto dio paso a otro igual de emocionante. Annie Lennox interpretó “Nothing Compares 2 U” en homenaje a otra gran figura del mundo de la música que perdió la vida en 2023: la inmensa Sinéad O’Connor .

A medida que la británica interpretaba el tema de Prince que inmortalizó O’Connor, se emitían imágenes de otras estrellas fallecidas como el productor, considerado el “padrino” de la música afroamericana, quien fuera directivo del sello Motown, Clarence Avant, a quien Jon Batiste le rindió tributo con un show efervescente. Como broche de oro, Oprah Winfrey brindó un discurso en homenaje a Tina Turner y luego presentó a la actriz y cantante del musical de El color púrpura, Fantasia Barrino, quien interpretó “Proud Mary”.

Joni Mitchell en una interpretación muy emotivaVALERIE MACON – AFP

Cerca del final de la ceremonia, Brandi Carlile presentó a Joni Mitchell, a quien describió como “una artista que trasciende las épocas”, una verdadera inspiración. La gran cantautora canadiense se presentó, a sus 80 años y con un nuevo Grammy en su haber al mejor disco folk por Joni Mitchell At Newport, para brindar una hermosa rendición de “Both Sides, Now” que dejó sin palabras a sus colegas, que la aplaudieron de pie con lágrimas en los ojos.

En cuanto a la gran sorpresa que los Grammys habían anunciado, se trataba de la aparición sobre el escenario de Celine Dion, quien se encuentra batallando contra el síndrome de la persona rígida, y quien dio a conocer la categoría más importante de la noche, el mejor disco del año, que fue a manos de Taylor Swift.

*LO PEOR

Trevor Noah y un monólogo de apertura poco inspirado

Trevor Noah y un monólogo de apertura que se quedó a mitad de caminoAMY SUSSMAN – GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El conductor, quien volvió a tomar las riendas de la entrega de los Grammy por cuarta vez consecutiva, había tenido un gran desempeño en 2021, en una de las ceremonias más complejas, cuando todavía regían restricciones con motivo de la pandemia de coronavirus y la sobriedad marcaba el tono de su labor como anfitrión. Medido en sus intervenciones, Noah había demostrado que podía estar a la altura de las circunstancias y ratificó su talento para manejar la entrega con soltura en los años subsiguientes.

Trevor Noah, nuevamente anfitrión de los premios GrammyKEVIN WINTER – GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la flamante edición de los galardones de la Academia de Grabación, en tanto, su monólogo falló como consecuencia de bromas un tanto trilladas, como la celebración por la presencia de Meryl Streep , guiños a Doja Cat alusivos a su hit “Paint The Town Red”, y el anuncio de la llegada al evento de Taylor Swift, de quien destacó su impacto cultural y económico con gags perezosos y vetustos. Asimismo, al presentar a cada una de las figuras nominadas, Noah, quizá demasiado enérgico, no le encontró la vuelta al ritmo de sus intervenciones para que estas sean, cuanto menos, memorables.

*Lana Del Rey, con las manos vacías

Lana Del Rey, olvidada por los Grammys, una vez másFRAZER HARRISON – GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La cantante norteamericana no tiene suerte con la Academia de Grabación, a pesar de editar grandes discos de manera consistente. La artista no solo debió haber obtenido una estatuilla por uno de sus mejores trabajos, Norman Fucking Rockwell!, sino que este año también tendría que haber sido reconocida por uno de sus álbumes más osados, Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, coproducido por Jack Antonoff -quien ganó el Grammy este año por tercera vez consecutiva-, y nominado, entre otras categorías, a mejor disco del año, disco alternativo, y canción por la brillante “A&W”.

En otra ceremonia de los Grammy en la que los galardones se entregaron de manera equitativa, la falta de reconocimiento a uno de los mejores discos de 2023 no deja de ser profundamente llamativo si tenemos en cuenta que Del Rey es una de las artistas más innovadoras de los últimos años, desde que impactó con ese gran álbum que es Born to Die.

