Por qué Nicole Neumann quedó afuera del cumpleaños de 15 de su hija Allegra Cubero

Nicole Neumann habló con Puro Show este miércoles sobre el cumpleaños de 15 de su hija Allegra Cubero y sorprendió al revelar que quedó afuera de la fiesta. “Conmigo hace el viaje, ella tuvo que dividir las cosas”.

Su declaración dejó a todos impactados ya que hace una semana dijo en una entrevista para el programa de eltrece que no tenía problema en compartir el espacio festivo: “Yo hago lo que sea por mis hijas”.

Nicole Neumann habló de los 15 de su hija Allegra Cubero (Foto: captura de eltrece).

Sin embargo, luego de que Mica Viciconte se plantara al respecto, la modelo dijo: “Dadas las situacioes, la fiesta es con el papá y el viaje conmigo. Sí la voy a acompañar a hacerse el vestido”.

LA INDIGNACIÓN DE NICOLE NEUMANN POR LA ELECCIÓN QUE TUVO QUE HACER SU HIJA

Nicole Neumann se sinceró en una nota con el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez al hacer referencia a la elección que tuvo que hacer su hija Allegra sobre sus 15 años.

“Me pone mal que ella tenga que lidiar con estas situaciones con tan corta edad porque me parece que no corresponde. Lamentablemente es lo que nos toca y ellas van a tener que aprender a lidiar con este tipo de cuestiones”, dijo la modelo.

En el ida y vuelta, Nicole analizó la situación con su hija: “Como mamá hay un montón de cosas que me duele porque no tendrían que estar en este lugar. Hay cosas que lamentablemente no puedo hacer o deshacer, entonces tenemos que seguir felices con los que nos toca. A mí me encanta viajar así que disfrutaremos mucho”.