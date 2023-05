Polémica en Santa Fe por el voto joven: a quién beneficia y las trabas para aplicarlo a nivel provincial

Una decisión del Tribunal Electoral habilitó que se los incluya este año, pero ahora fue impugnada

Un joven votando en las legislativas de 2021. Santa Fe es la única provincia que no habilitó el sufragio en jóvenes de 16 y 17 años (Télam)

¿A quién votan los jóvenes de 16 y 17 años? La pregunta quedó instalada en Santa Fe a raíz de una insólita pulseada judicial de última hora para ver si se pueden incluir en el padrón electoral de la provincia unos 82.400 menores de 18, que hasta ahora no podían participar en los comicios para elegir gobernador, diputados y senadores provinciales, intendentes, concejales y presidentes de comuna, aunque sí están habilitados para votar presidente y vice y diputados nacionales.

Santa Fe es la única provincia del país que no prevé el voto joven voluntario, al que se fueron sumando el resto de los distritos a partir de 2012. La novedad fue que, hace una semana, el Tribunal Electoral santafesino hizo lugar al pedido de dos diputados provinciales para que se incorpore al padrón electoral a los menores de 16 y 17 años, aunque este lunes esa medida fue impugnada por un partido y un frente político, y dio lugar a un debate que no tiene demasiado tiempo para extenderse y que podría terminar en un fallo urgente de la Corte santafesina.

Es que los plazos del cronograma electoral prevén que los primeros días de junio se deberán enviar a imprimir los padrones definitivos a la Casa de la Moneda. En el medio quedan apenas dos semanas para zanjar esta discusión, que podría sumar el equivalente a un 3% del padrón actual de la provincia.

En Santa Fe las elecciones son desdobladas: para gobernador y demás cargos provinciales habrá internas el 16 de julio y las generales serán el 10 de septiembre. El 13 de agosto y el 22 de octubre serán las nacionales. En estas, los menores de 16 y 17 años ya tienen permitido votar, por lo que están incluidos en los padrones nacionales, pero ahora hay que decidir si se los agrega también para los comicios provinciales. Hasta ahora está vigente que se los sume. Por la diferencia de fechas, los padrones no pueden ser los mismos, ya que habría que hacerles algunas adecuaciones, como incluir a los que lleguen a los 16 años según el día de cada elección.

El Tribunal Electoral de Santa Fe aprobó este martes el “voto joven” en la provincia y cerca de 60 mil votantes entre 16 y 17 años podrán participar en los próximos comicios provinciales.

El “voto joven” fue aprobado por el organismo presidido por Daniel Erbetta, a partir de una presentación de los legisladores provinciales Rubén Giustiniani y Agustina Donnet, del Partido Igualdad.

La diputada Donnet, la legisladora más joven en la historia de la provincia, celebró la medida a través de Twitter. “Tenemos voto joven en Santa Fe. Felicitaciones a las juventudes que lucharon para revertir esta situación de discriminación y acompañaron. Enorme alegría porque Santa Fe tiene una vergüenza menos y un derecho más”, escribió.

La provincia realizará las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) locales el domingo 16 de julio y las generales serán el 10 de septiembre. A estas dos fechas se le sumarán el 13 de agosto (primarias) y el 22 de octubre (generales) que se eligen a los candidatos presidenciables.

Qué dice la resolución aprobada por el Tribunal Electoral santafesino

En su resolución, el Tribunal dispuso “la incorporación en el padrón electoral de la provincia para participar en las elecciones provinciales y locales a las personas que hubieran cumplido 16 años, inclusive, en las condiciones establecidas en la Ley 346, según modificación Ley 26.774”.

Entre sus fundamentos, el Tribunal señala que “la provincia de Santa Fe naturaliza el absurdo, totalmente fuera de tiempo, por el cual un joven de 16 o 17 años puede decidir la elección de Presidente, senadores y diputados nacionales”, pero “le impide ejercer derechos políticos para elegir el responsable de la ciudad o comuna en la que habita, convive y se desarrolla”.

El procurador general de la Corte Suprema de Justicia provincial, Jorge Baraguirre, había emitido previamente dictamen de la resolución por lo que solo restaba que el Tribunal Electoral se expidiera para permitir el sufragio de los más de 60.000 jóvenes en Santa Fe.

“No es justo ni lógico que no puedan elegir a autoridades locales de su propia provincia”

Previamente, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, había reiterado su reclamo por el voto joven en la apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura provincial del 1º de mayo pasado

“No es justo ni lógico que hace una década (los jóvenes de entre 16 y 18 años) estén habilitados para elegir presidentes y legisladores nacionales, pero no al gobernador, intendente y legisladores de su propia provincia y localidades. Vamos a ser a este camino la última provincia en incorporar este derecho para los jóvenes”, había remarcado.

En los últimos días, el mandatario precisó que “uno de los principios de la democracia”es la expresión de la ciudadanía en las urnas y “el voto de los más jóvenes incrementa la participación electoral”.

La ley 26.774 que reconoce el derecho de los jóvenes de 16 y 17 años a votar en las elecciones nacionales está vigente en la Argentina desde el 31 de octubre de 2012. Sin embargo, no es un voto obligatorio, de modo que si deciden no participar en el proceso electoral no pueden ser sancionados.

Rechazo legislativo y paradojas políticas

Aunque el voto joven tiene el visto bueno de la mayoría de los partidos políticos, su aprobación nunca fue tratada a nivel legislativo debido al procedimiento que debería utilizarse para implementarlo.

Es que a diferencia de otras provincias, Santa Fe tiene un artículo en su Constitución Provincial que consagra el voto obligatorio para los mayores de 18 años, por lo que la opinión generalizada entiende que sólo con una reforma de la Carta Magna santafesina eso puede cambiarse.

El actual gobierno de Omar Perotti buscó a mediados del 2021 un atajo a esa imposibilidad y envió al Senado un proyecto para ampliar por ley los derechos políticos de los jóvenes, pero nunca fue tratado. Este año volvió a mandar el mismo proyecto, esta vez con ingreso por la Cámara de Diputados. Aunque hay consenso, una cláusula constitucional traba la aprobación del voto joven en Santa Fe (Sebastián Granata)

Lo que argumentan los legisladores es que si se puede alterar por ley una parte de la Constitución, se podría generar un antecedente que después se utilice también para permitir otros cambios, como la reelección del gobernador, por ejemplo, hasta ahora una de las trabas para que no se pueda reformar la Constitución de Santa Fe, de 1962, la más antigua del país.

Argumentos jurídicos e intención de voto

Pero todos esos problemas parecieron quedar de lado cuando una petición de los diputados provinciales Rubén Giustiniani y Agustina Donnet logró la opinión favorable del procurador y después del Tribunal Electoral de la provincia, que hizo lugar a que se incluyan en el padrón a los menores de 16 y 17 años también para la elección provincial.

Casi todas las manifestaciones conocidas de los partidos de la provincia después de esa resolución fueron a favor, incluidas las de los referentes del gobierno que venían bregando por el mismo resultado y, por supuesto, de quienes dieron impulso a la iniciativa.

El pedido para que se impugne lo resuelto fue presentado sorprendentemente sólo por los apoderados de dos agrupaciones no tan visibles en la provincia, el partido País y el Frente Primero Santa Fe, con el patrocinio del constitucionalista Domingo Rondina.

Y aunque a los fines de hacer valer algunos argumentos tiene sentido que sean agrupaciones de menor peso político en la provincia, detrás de la movida podría estar representada la opinión de otros partidos con mayor protagonismo, que no acompañaron con su firma la impugnación, pero no la verían con desagrado.

Esto podría ser porque tal vez supongan que los nuevos electores se podrían inclinar a la hora de votar por quienes favorecieron su participación electoral, el actual gobierno provincial, que venía bregando también por el voto joven, y los propios impulsores de la iniciativa, candidatos a la reelección en la Legislatura provincial.

Otra hipótesis sería que calculen que esos más de 80 mil electores podrían optar por algún representante de la antipolítica, aunque en Santa Fe el líder libertario Javier Milei no presenta listas oficiales y sólo se identifica con su espacio la candidata a la reelección como diputada provincial Amalia Granata.

El número de electores que podría sumarse a las urnas no es para ignorar: se estima que alrededor del 50% de los más de 80 mil podrían optar por votar, ya que no es obligatorio hacerlo para los menores de 16 y 17, lo que equivale a una cantidad de votos similar a la que se necesita para obtener una banca y media en la Legislatura de Santa Fe, si todos votaran en el mismo sentido.

El tema cruzó argumentos jurídicos y chicanas que pasaron por definiciones como “federalismo patológico, constitucionalismo a la carta, realismo electoral y formalismo paralizante”.

Pero en la discusión pública quedó la sensación de que, aunque contrarreloj, existe una posibilidad concreta para que Santa Fe se ponga a tono con los tiempos y el sentido común, e interprete una norma que quedó cristalizada.

Aunque la última palabra seguramente la tendrá la Corte provincial, que no siempre ha resuelto en el mismo sentido que la opinión de la calle, y donde su actual presidente, Daniel Erbetta, suele votar cruzado y quedar en minoría con respecto al resto de los otros cinco miembros.