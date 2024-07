Pilar Mainonis de 16 años representó a la Escuela Nadando de Funes en el Campeonato Argentino de Juveniles

Preparada y acompañada por el equipo del profesor Germán Acosta Marder, en cuatro jornadas Pilar Mainonis, alumna de la Escuela de Natación Nadando, compitió en 100, 200 y 50 metros estilo pecho.

Logró mejorar sus marcas en las tres competencias. Accediendo al 7º puesto en 100 maestros estilo pecho, el 10º puesto en 200 metros estilo pecho y logrando la primera medalla para Nadando en un Torneo Nacional obteniendo el 3er puesto en 50 metros estilo pecho.

Funes hoy compartió una charla con los protagonistas, Germán relata, “Desde octubre accedimos a competir, y a acrecentamos resultados en forma paulatina, en el Torneo de Totoras empezamos a vislumbrar que había posibilidad, ya que Pilar estaba muy cerca de la marca, al igual que una alumna chiquita que también estaba muy cerca para acceder a los 50 metros, en el próximo Torneo en Echesortu, pedimos las marcas de 100 también los tiempos usados para los 50 metros y ese día accedimos a las dos marcas con Pilar y Martina. Cuando le tocó la prueba de 100 metros a Pilar marcó y accedió al Nacional.

Fue super emotivo, en una de las pruebas sintió que podía haber dado un poco más, y quedó con ese saborcito, pero en la de 200 metros, fue un sentimiento nuevo el que sintió al poder finalizarla y bueno, ya en la de 50 metros que es la de velocidad en la que se define todo por un simple toque, por suerte se dio una charla previa donde le dijimos, hacelo por vos, demostrate que podés estar acá, es un paso dado en muy poco tiempo, fue una sorpresa para todos. Cuando se dio fue inmenso verla llena de alegría, que llegó donde quería y bueno ahora hay que mirar hacia adelante. En la Pre Temporada hablamos de llegar a ser federados, y no soñamos con estos logros.









Lo mismo nos pasa con otros alumnos, ahora empezamos a mirar hacia adelante y a redoblar entrenamientos, porque se vienen Torneos muy importantes, como el Open que es con participantes de más 16 años y es complicado ya que hay que prepararse para competir con las nadadoras Agostina Hein y Macarena Ceballos que están en los Juegos Olímpicos”, dice Germán

Pilar nos cuenta, “tengo 16 años, nado desde que soy una bebé, a los 2 años arranqué en Rosario, y ahora hace un año y medio me estoy preparando para la competencia, es un esfuerzo muy grande y mucha dedicación. Amo el agua y no me cuesta venir a entrenar, siempre lo hago pensando en que cada entrenamiento me va a mejorar en técnicas y tiempos, para poder seguir avanzando en mi disciplina.







El último Torneo en el que accedí al medallero toqué el marcador ahí y sentí una emoción terrible, casi me largo a llorar, al ser mi primer Nacional nunca pensé que iba a llegar a tal nivel, porque es muy alto el que tienen las argentinas que compiten, son las mejores del País y ahí estaba yo, entre ellas.

Ahí me relajé, me dije: Todo el esfuerzo que hice, toda la dedicación que le puse, valió la pena. Estoy muy apoyada por mi grupo de competición, varios profes, mi profesora de gym, nutricionista, también mi familia que en casa siempre me están conteniendo y mis amigos. Pero el esencial es mi grupo de competición que me felicitan por todo y me incentivan para seguir aprendiendo. También y especialmente al Colegio Sol de Funes, ya que me acompañaron en todo este proceso y me permitieron faltar algunas clases para poder acceder a estos Campeonatos”, cierra Pilar.

Desde la Institución deportiva Nadando publicó: Felicitamos a @pilimainonis_ por éste logro en muy poco tiempo de haber comenzado a competir en la @frnatacion , agradecemos el trabajo duro realizado en conjunto por los entrenadores de nuestra institución @nadandofunes y la preparación física a cargo del @ces757 y la colaboración del @colegio_sol_de_funes