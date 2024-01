Piden discutir la Ley de Semillas y reiteran reclamo para que no haya retenciones

Achetoni insistió en que el sector deje de pagar retenciones.

El presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, reclamó este jueves al gobierno la posibilidad de “discutir” la Ley de Semillas, al tiempo que insistió en avanzar hacia “un esquema de retiro de retenciones” a las exportaciones.

En declaraciones que formuló luego del encuentro con autoridades, Achetoni se refirió a “la adhesión que pretende el gobierno a la UPOV-91, la discusión que parece más lógica es hacerlo sobre la Ley de Semillas, modificando las cosas para que se pueda pagar la tecnología como corresponde, para que se puedan desarrollar los semilleros”.

Al respecto, abundó que “las cosas se deben ir modificando para que se pueda pagar la tecnología, como corresponde, para que se puedan desarrollar los semilleros y no llegar a UPOV-91, porque a partir de ahí ya depende después de una reglamentación del gobierno y si no la hay, de la arbitrariedad de los obtentores sin la posibilidad de que haya una discusión consensuada con los sectores productivos”.

El acta UPOV-91 fue acordada en el marco de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, un sistema internacional de protección de la obtención de variedades vegetales que reconoce los derechos de propiedad intelectual de los obtentores, al cual el gobierno nacional propone adherir en el artículo 241 de la Segunda Sección, de la ley Bases, e implica el pago de regalías por el uso propio de semillas.

Achetoni pidió sacar retenciones, “como nuestros países vecinos”

El dirigente rural además se pronunció por “iniciar un proceso de retiro de retenciones, para que realmente seamos un país que se parezca a cualquiera de nuestros vecinos, los que no tienen retenciones, no tienen dualidad cambiaria, no tienen inflación, y no tienen el índice de pobreza que tenemos acá en Argentina”, según postuló.

“Estamos ansiosos porque esta reforma o proceso de cambio de paradigma cultural sobre las retenciones suceda, porque llevamos 21 años pagando retenciones y la verdad es que no han servido de nada, porque tenemos mayor pobreza, y lo único que han hecho es dejarle poca rentabilidad al productor, y a muchos desplazarlos y dejarlos fuera del circuito productivo”, expresó el dirigente ruralista.