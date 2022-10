Pichetto: “Ningún proyecto político puede ganar sin un liderazgo claro”

Miguel Ángel Pichetto, auditor general de la Nación, sostuvo este miércoles que Juntos por el Cambio tiene el desafío de construir un programa y definir un liderazgo dentro de la coalición. “Ningún proyecto político puede ganar una elección sin un liderazgo claro y un programa de gobierno”, advirtió.

Rumbo a 2023, el ex candidato a vicepresidente no descartó un enfrentamiento entre los ex presidentes Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, al señalar, tomando como referencia las elecciones en Brasil, que “no se hace política con suplentes”. “Creo que sería un punto importante de la definición de qué Argentina queremos, visiones más nítidas y claras podrían entrar en confrontación”, dijo.

Mientras el frente opositor intenta saldar sus tensiones internas, pidió “trabajar seriamente” y “abrir escenarios de encuentros con sectores más liberales”.

Consultado por el revuelo que provocó el diputado Fancudo Manes con sus acusaciones contra el macrismo, planteó: “No le resto legitimidad a Facundo Manes y el intento de instalarse es válido, pero me parece que hay que hacerlo de otra manera”.

“Manes tiene derecho a expresar sus ideas y tratar de construir un perfil dentro de la coalición a la que pertenece, si es que quiere pertenecer. Pero el ataque personal sobre temas que son discutibles y que no están probados o analizados, no ayudan a la coalición, no generan marcos de confianza, y no dan certezas a la sociedad”, consideró.

“Todos tenemos que tener un nivel de responsabilidad, de prudencia, en términos de ejercicio de la palabra y del discurso y tratar de afianzar un camino que permita dar certidumbre”, añadió.