Picaduras de las Arañas de rincón. Cómo reconocerlas.

La sequía y el calor generaron un aumento en la actividad y la población de esta especie de araña. Ya se atendieron varios casos.

La Araña de los Rincones, Loxosceles laeta (nombre científico), se caracteriza por su color café y sus ocho patas gruesas, mide entre 1 y 3 centímetros. Es una araña de hábitat preferentemente domiciliario; es tímida, solitaria, sedentaria y desarrolla su actividad generalmente en la noche. Suele encontrarse en la vivienda de los seres humanos, tejiendo su tela en los rincones altos y sombríos, detrás de los cuadros y guardarropas.

Especialistas proponen diferentes alternativas para combatirlas, como medida preventiva se recomienda mantener los espacios limpios y despejados. Es necesario realizar limpiezas periódicas en casa con el uso de aspiradoras.

Puede detectar una picadura por la presencia de los siguientes síntomas visibles en la zona: sensación punzante, dolor, hinchazón, inflamación local, mancha roja con área violeta en el centro, costra negra. Además, puede presentar malestar general, fiebre, náuseas, vómitos y cambios en la coloración de la orina.



Dado que en nuestro país han ocurrido dos casos letales, resulta crucial asistir a emergencias para evitar que el cuadro se agrave. Debe controlarse el avance de la reacción durante las primeras 24 a 48 hrs.

Según el Director de Salud pública Marcelo Masciotta, “en Funes no se han detectado arañas venenosas y por lo tanto, aún no se han presentado casos en nuestra ciudad. Se debe tratar como una quemadura, con agua y colocar Sulfadiazina. No exponerse al sol, hasta que cicatrice. En caso de que avance asistir a un especialista en dermatologia que solicitará la aplicación de corticoides para desinflamar la zona”