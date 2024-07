Pettovello: “El verdadero drama argentino consiste en la pobreza cultural y educativa”

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, brindó un discurso en público durante el acto que compartió con el presidente Javier Milei en San Juan por el lanzamiento del Plan Nacional de Alfabetización, donde resaltó el trabajo de los docentes como aquellos que “impactan en el crecimiento de los niños como personas” y que “dejan una huella en sus vidas”.

La funcionaria reapareció con declaraciones luego de la polémica por el reparto de alimentos del Gobierno acopiados en galpones y sostuvo: “Conocemos sus dificultades actuales y también sabemos que, si generamos las condiciones para que puedan ejercer de modo más pleno su trabajo profesional, ustedes lograrán, sin duda -en un mediano plazo- mejoras sustantivas en la educación argentina. Les queremos transmitir que estamos comprometidos con esta meta”.

“Los invito, a los docentes de nuestra patria, que en el marco de esta nueva política educativa nacional y federal, que nos entusiasma y nos reúne, renueven una vez más el compromiso que tienen todos los días con los estudiantes y con la educación de nuestro país”, agregó al hablar en el acto antes del Presidente.

📚 ¿Qué es el Plan Nacional de #Alfabetización?

📌 El presidente Javier Milei lanzó este programa en el Museo Casa Natal de Sarmiento, en la capital de San Juan.

🔴 Durante el acto, el mandatario afirmó que la educación “es el principal motor del crecimiento económico” y sostuvo que #Argentina “atraviesa una catástrofe educativa”.

🗣 “Hoy 7 de cada 10 alumnos no comprenden los textos que leen, solo el 54 por ciento de quienes ingresan al secundario egresan y menos de dos de cada 10 lo hacen en tiempo y forma”, aseguró. “Este plan no es solo un programa de gobierno, sino un deber histórico de nuestro país”, agregó.

📝 La creación de este programa formaliza el Compromiso por la Alfabetización que los ministros de educación de las 24 jurisdicciones firmaron en mayo pasado en el Consejo Federal de Educación.

🧑‍🎓 Su principal objetivo es “lograr que todos los estudiantes de la República Argentina puedan leer, comprender y producir textos, de acuerdo con su edad”.

“Casi un 35% de los alumnos de tercer grado no saben leer y escribir, y no son capaces de realizar las operaciones matemáticas básicas. Además, alrededor de un 50% de los alumnos no es capaz de comprender un texto de complejidad básica al finalizar la escuela primaria, lo cual incide directamente en la altísima deserción en la secundaria y en el magro desempeño posterior de miles de estudiantes”, prosiguió.

“La Argentina sufre, como sabemos, desde hace años, una tragedia: el síndrome de la devaluación. Devaluamos constantemente nuestra moneda, pero también devaluamos nuestras instituciones, nuestra cultura y nuestra educación, la escuela y la política educativa”, consideró.